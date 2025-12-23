Estas fueron las infracciones por las que multaron más a los bogotanos en 2025

Las malas conductas en vía más frecuentes de los bogotanos son el exceso de velocidad y el mal parqueo en vía.

Gran parte de la eficiencia de Bogotá depende de la responsabilidad individual de los ciudadanos y de su disposición a respetar las normas, especialmente las de tránsito, fundamentales en una ciudad donde se realizan cerca de 12 millones de viajes diarios.

En un contexto marcado por múltiples frentes de obra y desvíos viales, el buen comportamiento en las vías cumple un papel clave para reducir la congestión y mejorar la movilidad.

En ese sentido, según el conteo más reciente de la Secretaría Distrital de Movilidad, con corte al 15 de noviembre de 2025, en Bogotá se han impuesto 901.222 comparendos, una cifra que representa un incremento significativo frente a 2024, cuando para la misma fecha se habían registrado 598.365 sanciones.

La infracción más frecuente es la C29, correspondiente a conducir a una velocidad superior a la máxima permitida. Esta falta, detectada principalmente en operativos en vía y mediante cámaras de fotomulta, tiene una sanción de COP $650.000, aunque puede accederse a descuentos por pronto pago o por la realización de cursos pedagógicos. En lo corrido de 2025, las autoridades impusieron 306.509 multas por este concepto.

En segundo lugar, aparece el comparendo C02, que sanciona el parqueo en zonas no permitidas. Durante este año se aplicaron 85.875 multas de este tipo, con un valor de COP $604.000 cada una. Dado que esta conducta afecta de manera directa la movilidad, las autoridades han realizado más de 8.000 operativos y han suspendido 200 licencias de conducción a infractores reincidentes.

El tercer lugar lo ocupa el comparendo C14, que castiga circular por sitios restringidos o en horarios prohibidos por la autoridad competente. En 2025 se impusieron 69.567 comparendos por esta infracción, asociada principalmente al incumplimiento de la medida de pico y placa, con una multa de COP $604.000.

Finalmente, completan el listado de las infracciones más comunes las sanciones por no realizar oportunamente la revisión técnico-mecánica (comparendo C35) y por conducir motocicletas sin cumplir las normas básicas de seguridad, como portar casco, chaleco reflectivo, luces reglamentarias, direccionales y espejos en buen estado (comparendo C24).

