¿Preparando los regalos de Navidad? Este fin de semana podrá adelantar sus compras en Bogotá

Estarán presentes más de 65 emprendimientos y empresas. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para aquellos ciudadano precavidos que buscan anticiparse a las largas filas y centros comerciales llenos en diciembre, la capital ofrecerá este fin de semana, del 28 al 30 de noviembre, tres ferias para que adelante compras. Las tres ferias son: “Hecho en Bogotá en Sale vol. 3″, en el Parque 93; “Chocoshow 2025″, en Corferias; y el “Carnaval de Negros y Blancos”, en la Plaza de Bolívar.

Lea más: Naturaleza como terapia: Bogotá explora modelo de salud que va más allá del enfoque clínico

¿Cómo serán?

El espacio Hecho en Bogotá en Sale reunirá a 65 emprendimientos y 40 empresas de la ciudad. En ese sentido, habrá una amplia oferta para quienes asistan en productos de moda, joyería, marroquinería, arte, hogar, gastronomía, cervezas artesanales, entre otros. Lo anterior, con descuentos del 50% en artículos seleccionados.

#AquíSíPasa | 👩‍🍳 En Chocoshow celebramos a quienes convierten el cacao y el chocolate en experiencias que enamoran.



Del 28 al 30 de noviembre, ven al Pabellón 8-1 en @CorferiasBogota y descubre el talento de más de 40 emprendimientos y empresas de nuestros programas Hecho en… pic.twitter.com/gk1zmDXFVD — Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) November 26, 2025

Más noticias: Incremento al pasaje de Transmilenio se hunde en debate presupuestal de Bogotá, ¿qué sigue?

A la par, habrá eventos culturales para la familia. Los horarios serán viernes y sábado de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. y el domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

“Hecho en Bogotá vuelve a tomarse la ciudad con más fuerza que nunca. Estos tres eventos simultáneos, que acompaña la Secretaría de Desarrollo Económico, demuestran que la economía local se activa cuando abrimos nuevos escenarios para que nuestros emprendedores se encuentren con el público”, indicó Juliana Toral, subdirectora de Formalización Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Carnaval de Negros y Blancos

Este 29 de noviembre, en el evento, Hecho en Bogotá participará con 15 emprendimientos locales dedicados a moda, joyería, gastronomía y postres, que se integran a una muestra de 32 unidades productivas junto a emprendedores de Pasto y aliados regionales.

Le puede interesar: Futuro ambiental de la sabana: primeros avances técnicos, pero diciembre será definitivo

Cabe resaltar que las ferias estarán abiertas al público con acceso libre, excepto por algunas actividades y espacios. Según indicó el Distrito, este año, el programa ha realizado 64 ferias y ha acompañado a 1.795 emprendimientos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.