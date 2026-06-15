Grave accidente entre una moto y un carro se dio en la vía La Mesa-Mosquera

Imagen de video de redes sociales del accidente en el sector de la Gran Vía. Foto: Redes sociales

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Un motociclista resultó con heridas graves en medio de un accidente vial ocurrido en la tarde de este domingo 14 de junio, en la vía La Mesa-Mosquera, a la altura del sector La Gran Vía, en jurisdicción del municipio de Tena, Cundinamarca. El accidente involucró una motocicleta BMW S1000R de alto cilindraje y un vehículo que intentaba adelantar a un camión en una zona de curva.

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Según las autoridades y por lo que evidenció un video que circula en redes sociales, el automóvil realizó una maniobra prohibida por el Código Nacional de Tránsito al invadir el carril contrario para adelantar al vehículo de carga cuando, al salir de la curva, chocó de frente con la motocicleta.

La fuerza del impacto lanzó al conductor de la moto por los aires, que quedó a un costado de la carretera con lesiones de gravedad. Fue trasladado de inmediato a un centro asistencial.

El artículo 73 del Código Nacional de Tránsito prohíbe adelantar en curvas, pendientes, intersecciones y tramos con línea separadora continua porque la visibilidad reducida en estos puntos impide detectar vehículos que circulan en sentido contrario. La infracción por adelantar en doble línea amarilla tiene una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios.

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En redes sociales se generó un debate entre los usuarios sobre la responsabilidad de los implicados: mientras algunos señalaron al conductor del automóvil como principal responsable, otros también cuestionaron la velocidad habitual de los motociclistas de alto cilindraje en esa vía.

La BMW S1000R involucrada en el accidente es una de las motos más potentes del mercado, con capacidad para superar los 200 kilómetros por hora, por encima del límite de 90 km/h permitido en vías nacionales y departamentales.

El incidente también abrió el debate sobre la falta de controles de tránsito en la vía Anapoima-Bogotá, señalada por conductores y comunidades locales como una de las más peligrosas del departamento por la frecuencia de maniobras riesgosas.