Sicarios asesinaron a un hombre dentro de su automóvil en Itagüí, Antioquia

Imagen de referencia. En el municipio de Itagüí, Antioquia, se registraron dos homicidios en menos de cinco horas. Foto: Cristian Garavito

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Un hombre de Ciudad Bolívar, Antioquia, que se dedicaba a la comercialización de café y residía en Rionegro, fue asesinado a tiros en la tarde del sábado 13 de junio en el interior de su vehículo, un Renault Sandero gris, en la carrera 52D con calle 60, a pocos metros del Parque del Artista en el barrio Los Naranjos de Itagüí, Antioquia. Según los reportes, la víctima se encontraba de paso por el Valle de Aburrá cuando fue atacada.

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La mujer que acompañaba a la víctima manifestó a las autoridades que en el momento del crimen dos hombres que se movilizaban en una motocicleta verde se acercaron al vehículo y le dispararon al hombre sin mediar palabra antes de darse a la fuga. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegó al lugar y encontró el cuerpo sin vida del hombre, que falleció de inmediato tras el ataque en el interior del automóvil, con múltiples impactos de bala.

Los sicarios lograron huir y hasta el momento no han sido identificados. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

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El homicidio ocurre en medio de una creciente preocupación por la escalada de violencia en Itagüí. En horas de la noche del mismo día, se registró otro asesinato en la comuna cuatro del municipio, la víctima era un hombre de nacionalidad venezolana que atendía una panadería de la zona. Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas entre estructuras criminales que operan en la zona, aunque las autoridades no han establecido una conexión directa entre ambos crímenes.

Según la Alcaldía de Itagüí, la racha de violencia que enfrenta el municipio habría tenido como detonante el asesinato de alias Colombia, presunto integrante del grupo delictivo Los Venezolanos, ocurrido el 17 de mayo de 2026 en la vereda El Ajizal.