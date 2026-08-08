Hallaron basura mezclada y aves carroñeras: CAR suspende planta de residuos en Cundinamarca

Se trata de un complejo de 4 predios ubicados en los municipios de Bojacá y Mosquera. Foto: CAR Cundinamarca

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Por incumplir las normas ambientales exigidas para su operación, la CAR Cundinamarca ordenó en las últimas horas la suspensión inmediata de las actividades a la empresa Grupo Terrazan S.A.S., dedicada a la recolección, aprovechamiento y disposición de residuos ordinarios en un complejo de 4 predios ubicados en los municipios de Bojacá y Mosquera.

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De acuerdo con la Corporación, desde hace un año venían haciendo seguimiento y control, imponiendo medidas preventivas por malas prácticas en el manejo de residuos, como la presencia de residuos orgánicos en diferentes estados de descomposición mezclados con residuos no orgánicos, tales como bolsas plásticas, empaques, envases y otros materiales no compatibles con procesos de compostaje.

Así mismo, observaron la presencia de materiales asociados a residuos de construcción y demolición (RCD), tales como fragmentos de ladrillo, concreto y material cerámico, los cuales no son aptos ni compatibles con procesos de aprovechamiento orgánico, “situación que generó presencia de aves carroñeras, olores desagradables y otros vectores que, a criterio de los técnicos, demuestran una afectación al entorno”, detalló la CAR.

En el operativo también identificaron lixiviados, movimientos de tierra con maquinaria pesada, ausencia de clasificación de áreas para la recepción, separación y tratamiento de los residuos y otras inconsistencias que demuestran el incumplimiento normativo de esta actividad.

Por todo lo anterior, la autoridad ambiental determinó la persistencia de malas prácticas y ordenó la clausura total de sus actividades y compulsó copias a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y las alcaldías de Bojacá y Mosquera, respectivamente.

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“Con esta medida queremos enviar un mensaje al sector industrial, para que desarrollen sus actividades con los trámites y licencias ambientales que se requieren, sin poner en riesgo los recursos naturales”, advirtió Camila Cortés, directora regional Sabana Occidente de la CAR.

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