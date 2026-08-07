Procuraduría formula pliego de cargos contra concejal de Cota por discriminación a vigilante

Los hechos ocurrieron durante una sesión ordinaria del Concejo Municipal realizada el 24 de junio de 2024. Foto: Archivo

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al concejal de Cota, Cundinamarca, José Néstor González Romero (coalición Partido de la U y Liberal) por presuntas expresiones irrespetuosas y discriminatorias contra un trabajador con discapacidad.

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Los hechos ocurrieron durante una sesión ordinaria del Concejo Municipal realizada el 24 de junio de 2024. De acuerdo con un video compartido por la hoy magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) Alba Lucía Velásquez, se escucha al cabildante referirse al hombre que presta seguridad como “un payaso” y cuestionó su rol. “¿No lo pongan ahí a hacer qué? Si hay un problema, ¿en qué podría ayudar? Si lo pone al frente de una iglesia, a pedir limosna, si.

Para el Ministerio Público, la conducta pudo vulnerar el deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con ocasión del servicio, así como los principios de igualdad y no discriminación que orientan la función pública.

Por lo anterior, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Zipaquirá calificó provisionalmente la presunta conducta como falta grave cometida a título de dolo y trasladó el proceso disciplinario a la etapa de juzgamiento.

El proceso disciplinario continuará su curso con el fin de esclarecer los hechos y determinar la absolución o las eventuales sanciones a los implicados.

En Colombia, las personas con discapacidad tienen una tasa de ocupación de apenas el 18,4%, frente al 61,6% de la población sin discapacidad, según cifras de DANE. Diversos estudios confirman que esta población enfrenta una menor contratación, mayor informalidad y mayores brechas salariales.

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Además, el acceso a la educación superior sigue siendo limitado, con solo 17 de cada 100 personas con discapacidad logrando matricularse en programas universitarios, frente a una tasa significativamente mayor en la población sin discapacidad.

En Colombia, la Ley 2418 de 2024 establece que el 7% de los empleos en el sector público deben ser ocupados por personas con discapacidad.

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