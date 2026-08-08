Refuerzan seguridad en Chaguaní (Cundinamarca) tras alerta de cilindro del ELN

La Décima Tercera Brigada del Ejército, descartó la alerta. Foto: Gobernador de Cundinamarca

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Tropas del Batallón Miguel Antonio Caro, pertenecientes a la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, llegaron este sábado hasta el municipio de Chaguaní para, junto al Gaula Militar y de la Policía de Cundinamarca, realizar jornadas de vigilancia y prevención en comercios para informar sobre las modalidades de extorsión, identificar las señales de alerta y fortalecer la denuncia oportuna.

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El despliegue se enmarca en un contexto donde hace menos de una semana, el pasado 4 de agosto, fue hallado un cilindro de gas marcado con insignias del ELN, abandonado sobre la vía de la vereda Montefrío.

La alerta obligó el despliegue de las unidades antiexplosivos de la Policía de Cundinamarca y el Ejército Nacional, quienes descartaron explosivos en su interior. “Inclusive, se encontraba completamente vacío y no tenía ningún tipo de cableado”, detalló en su momento el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

El hecho, agregó, estaría enmarcado en una amenaza a la población con el fin de cometer llamadas extorsivas por parte de delincuencia común que se haría pasar por este grupo armado organizado. De ahí que entonces ordenara el despliegue de la fuerza pública para aumentar el control territorial en esta zona rural que conecta con el Magdalena Medio.

“No vamos a permitir que quienes pretenden sembrar miedo encuentren espacio en Cundinamarca. Respondemos con presencia institucional, prevención y acción coordinada para proteger a nuestros ciudadanos y evitar que la delincuencia encuentre víctimas”, concluyó el gobernador.

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Según registros oficiales, en el último año han ocurrido otros cinco casos similares en diferentes lugares del departamento.

De acuerdo con la Alerta Temprana 005 del 2022, en 12 municipios de Cundinamarca (exceptuando a Chaguaní), la Defensoría del Pueblo alertó por las esporádicas incursiones del ELN con banderas y marcas o grafitis. Asimismo, por la evidencia de una especial afectación hacia sectores sociales y población vulnerable, específicamente en contra de NNAJ, líderes y lideresas sociales y comunales.

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