Homicidio por intolerancia: tres personas fueron capturadas en Cundinamarca

Una de las personas capturadas era una mujer. Foto: Policía de Soacha

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En los municipios de Soacha y Lenguazaque (Cundinamarca), además de la capital, fueron capturadas tres personas bajo orden judicial por el delito de homicidio.

Se trata de una mujer de 45 años, investigada por presuntamente ser la autora del asesinato de otra mujer de 43 años en medio de un acto de intolerancia al interior de un establecimiento comercial en la comuna 1 de Soacha. Allí, el pasado 15 de febrero, la habría agredido fatalmente con un arma blanca.

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La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario.

En otro caso, la Policía de Cundinamarca capturó a un hombre de 55 años en el municipio de Lenguazaque, sospechoso del asesinato de José Arnulfo Riaño Caicedo, el pasado 19 de noviembre de 2019, también en un presunto acto de intolerancia.

Finalmente, en Bogotá, fue capturado un sujeto de 30 años, quien presuntamente asesinó con arma de fuego a Gilberto Camacho Rodríguez el pasado 14 de mayo de 2022 dentro de un establecimiento público.

El 82 % de los homicidios ocurren en la vía pública y cuatro de cada 10 en contextos de peleas callejeras y riñas causadas por intolerancia ciudadana, informó la cartera de Seguridad del Distrito. Los casos se presentan principalmente los fines de semana, entre las 6:00 p.m. y la medianoche.

A esto se suma que, si bien detrás muchos de los homicidios que se cometen en la ciudad están las riñas por intolerancia, factores como el consumo excesivo de alcohol, disparan la violencia en contextos cotidianos como reuniones sociales, discusiones entre vecinos o conflictos de pareja.

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En lo corrido de 2025, con corte al 30 de septiembre, se presentaron 242 homicidios en medio de riñas en la ciudad, siendo mayo y junio, épocas de celebración por el Día de la Madre y vacaciones escolares, los meses con más casos registrados.

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