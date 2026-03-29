Obras en la Séptima comienzan este lunes: así serán los trabajos en el primer tramo

los primeros trabajos serán entre las calles 99 y 127. El proyecto, conocido como Corredor Verde, apunta a mejorar el transporte público en uno de los ejes más congestionados de Bogotá, con buses eléctricos, ciclorrutas, más espacio público y ajustes progresivos en la vía. Foto: Concejo de Bogot

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Tras varias semanas de espera mientras se ajustaban los detalles finales, el proyecto del corredor de la carrera Séptima entra en su fase definitiva. Este lunes 30 de marzo comienzan oficialmente las obras en el tramo norte del proyecto, marcando el inicio de una de las intervenciones viales más importantes de la ciudad.

Los trabajos arrancarán en el tramo entre las calles 99 y 127, específicamente entre las calles 119 y 121, donde se intervendrá un carril en sentido norte-sur como parte de la construcción del carril exclusivo para TransMilenio.

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Así será la primera fase de obra

La intervención inicial cubrirá un tramo de aproximadamente 250 metros y tendrá una duración cercana a dos meses. En esta etapa, se realizarán excavaciones preliminares para verificar la posible presencia de material arqueológico, un paso obligatorio antes de avanzar con obras de mayor escala.

En caso de no encontrar hallazgos, el proceso continuará con el fresado del pavimento, excavaciones y la construcción de la base estructural para el carril de TransMilenio, diseñada para soportar alto tráfico.

¿Habrá cierre total de la Séptima?

Uno de los puntos clave del inicio de obra es que no se realizará cierre total de la vía en ningún momento. Según lo previsto, se mantendrán al menos dos carriles por sentido para garantizar la movilidad durante la ejecución del proyecto.

Aun así, se anticipan afectaciones en el tráfico, especialmente en horas pico, en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

El componente ambiental en la Séptima

El proyecto también ha estado en el centro del debate por su impacto ambiental. De acuerdo con el Distrito, al finalizar la obra, el corredor contará con 4.388 nuevos árboles de más de 40 especies, en su mayoría nativas, como cedro, nogal, roble y siete cueros, con el objetivo de mejorar la integración ecológica del espacio urbano.

Además, el plan contempla la reubicación de 628 árboles en zonas cercanas y el mantenimiento especializado de 383 ejemplares, mientras que 1.586 árboles deberán ser reemplazados debido a que no soportarían traslado por condiciones fitosanitarias o estructurales. Esta cifra, según la administración, representa una reducción frente a diseños anteriores.

Sin embargo, un sector de la ciudadanía inconforme con este manejo de arboledo anunció para el lunes un plantón ciudadano en la calle 119, justo al frente del centro médico de La Sabana.

Una obra de largo aliento

El inicio de este tramo marca apenas el comienzo de un proyecto que se extenderá por varios años y que busca transformar la movilidad en la Séptima con un sistema tipo TransMilenio.

Se trata de una intervención que no solo impactará el tráfico, sino también el espacio público, el entorno urbano y la dinámica de uno de los ejes más emblemáticos de Bogotá.

Por ahora, el IDU avanzará en los trabajos del tramo 3, en los tres grupos de este componente que logró licitar y adjudicar el Distrito.

En contravía, los tramos de la 99 al sur de la Séptima, todavía no han logrado ser puestos en marcha, y todavía queda la incógnita de si la administración de Carlos Fernando Galán podrá realizar los ajustes necesarios para adjudicar el proyecto y no caer, por tercera oportunidad, en una licitación desierta.

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