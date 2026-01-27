Logo El Espectador
Hurto violento en restaurante de Bosa dejó tres capturados: dos son menores de edad

Los señalados asaltantes intimidaron a las víctimas con armas de fuego tipo traumática.

Redacción Bogotá
27 de enero de 2026 - 01:05 p. m.
Un hombre de 23 años fue capturado y dos menores de 15 y 17 años, aprehendidos.
Foto: Policía de Bogotá
Tres señalados delincuentes protagonizaron en las últimas horas el robo a un restaurante en el barrio Islandia, localidad de Bosa.

De acuerdo con el relato de testigos, dos hombres y una mujer ingresaron al establecimiento comercial e intimidando con armas de fuego tipo traumática, robaron los elementos de valor de los comensales. En medio del delito, el administrador del restaurante resultó lesionado sin que, por fortuna, revista gravedad.

Los tres saltantes huyeron del negocio a bordo de un vehículo Logan color blanco. Sin embargo, tras la alerta ciudadana, la Policía Metropolitana de Bosa desplegó un plan candado, logrando interceptarlos cuadras más adelante.

Durante el procedimiento se les halló en su poder un arma y los celulares que minutos antes habían hurtado.

De esta manera, el sujeto de 23 años y los dos menores de 15 y 17 fueron dejados bajo disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto agravado y lesiones personales.

De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, durante 2025 se registraron 7.625 denuncias por hurto a comercio, una variación del -30 % respecto al 2024. En paralelo, en lo que va corrido de este año, 96 personas han sido capturadas en Bosa por diferentes delitos e incautadas 2 armas de fuego.

Olegario (51538)Hace 22 minutos
A los criminales que todavía no han cumplido la mágica edad de 18 años ya debe estar rodeándolos una cáfila de alcahuetes "progres" con el cuento de que son "víctimas" y que "les fallamos" como sociedad.
