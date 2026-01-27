Vía libre a la carrera séptima con inicio de obras desde febrero: ¿qué cambiará?

Habrá 14 estaciones de Transmilenio y 11,56 km de ciclorrutas en todo el trayecto. Foto: Óscar Pérez

Bogotá entrá en una nueva obra que promete a largo plazo, mejorar la movilidad al nororiente de la ciudad. El IDU anunció que desde febrero, iniciarán las obras del único tramo licitado del corredor verde de la séptima: la calle 99 hasta la 200.

Dividida en tres grupos, el primer contratista arrancaría desde mediados del próximos mes entre calles 99 a la 127; el segundo grupo, de la 127 a la 183 desde mediados de marzo; y finalmente, el tercer contratista debería arrancar trabajos desde mediados de junio en el tramo de la 183 a la 200, que también incluirá el patio-taller.

Desde el IDU, proyectan que esta obra impacte a más de 2 millones de personas, reduciendo sus tiempos de viaje de más de 1 hora a 25 minutos en el transporte público y de 55 minutos a media hora, para los biciusuarios.

“Tenemos previsto al menos tres años de construcción, pero estamos revisando porque el grupo 2, durante la etapa de preconstrucción, nos está pidiendo dos años más. Lo que estamos buscando es que la tecnología nos evite este tiempo y entregar en 2029. Ya tenemos casi el 90% de la adquisición predial″, detalló el director de la entidad distrital, Orlando Molano.

Esta obra también contempló cambios en su diseño, particularmente con dos puentes que estarán ubicados en la calle 100, conectando Transmilenio con la séptima y la Av. 68 y el puente de la calle 127.

Este proyecto tiene un valor superior a los $1.8 billones (incluyendo predios) y contempla, a lo largo de sus 11,56 km, la construcción de 4 carriles para tráfico mixto (2 por sentido) y 2 carriles para el sistema Transmilenio, uno por sentido, junto a 14 estaciones del sistema de transporte masivo, así como 11,56 km de ciclorrutas, que irán por el costado occidental.

En materia medioambiental, actualmente en la carrera séptima no existen Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), que eviten inundaciones como en la Autopista Norte y mejoren la calidad de escorrentía que llega al sistema de alcantarillado, por ello, al finalizar la obra, habrá casi 400 nuevos SUDS, además de 4.388 nuevos árboles principalmente nativos de los ecosistemas andinos.

¿Y el tramo de la calle 24 a la 99?

La administración Galán decidió no intervenir el tramo 1 y 2 de la carrera séptima entre las calles 24 y 99, pese a que 4,6 millones de bogotanos que usan esta vía padecen a diario su infraestructura y un servicio público lento y limitado.

La decisión de revocar la licitación en agosto de 2024 se justificó tras analizar el impacto del proyecto en la movilidad, dados los frentes de obra que marchan en paralelo: Línea 1 del Metro, la av. 68 y los más de 60 contratos de obra adicionales que estaban en marcha. “Además, en estos tramos se realizó un proceso de selección que se declaró desierto”, agregó el IDU.

Sobre cuándo se dará continuidad a las obras de los tramos 1 y 2, indicaron que analizan los resultados de las nuevas dinámicas de movilidad identificadas en la Encuesta de Movilidad 2023 y los diseños con los que ya cuenta el Distrito para adecuarlos a la mejor solución para la ciudad.

