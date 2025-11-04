Corra en su bicicleta y ayude a niños con enfermedades huérfanas en Cundinamarca

El gobernador, Jorge Rey, aseguró que aún hay cupos disponibles para participar en la carrera y contribuir al tratamiento de niños con patologías en el departamento. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre tantos eventos deportivos que se realizan cada año en Colombia, hay uno que, más allá del esfuerzo físico, tiene un propósito distinto: ayudar a niños con enfermedades huérfanas en Cundinamarca. La Gobernación anunció esta semana que su iniciativa “Pedaleando por un Sueño” está a punto de alcanzar una de sus metas principales: financiar tratamientos médicos para al menos 100 menores diagnosticados con enfermedades como leucemia, fibrosis quística o esclerosis múltiple.

La estrategia, liderada por la gestora social Alexandra Pulido y respaldada por el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, combina deporte y acción social. A través de una carrera de ciclismo en distintas modalidades, la administración departamental espera reunir a más de 5.000 participantes y destinar los recursos a tratamientos y acompañamiento médico de niños y niñas, que viven con enfermedades de alto costo.

El evento principal se llevará a cabo el 23 de noviembre en Funza, con recorridos en modalidad ruta, de 70 km, y MTB, de 45 km. La entrega de kits se realizará entre el 13 y el 16 de noviembre, durante el Cundinamarca Fest 2025, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. “Cada ciclista que se suma aporta directamente a la vida de un niño”, señaló Pulido Quintero, durante el encuentro de presentación del programa, realizado en El Cubo de Colsubsidio, en Bogotá.

Causa común

En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, hay registradas más de 2.200 enfermedades huérfanas, que afectan a cerca de 60.000 personas. La mitad de esos casos corresponde a menores de edad. En Cundinamarca, los diagnósticos más comunes están relacionados con trastornos inmunológicos, hematológicos y neuromusculares.

El Ministerio de Salud advierte que solo el 40 % de los municipios del departamento cuenta con servicios de atención especializada en este tipo de patologías, lo que obliga a muchas familias a desplazarse a Bogotá en busca de atención. Por eso, la Gobernación insiste en que esta carrera va más allá del simbolismo deportivo: busca poner sobre la mesa un problema estructural del sistema de salud.

“Pedaleando por un Sueño” surgió en 2016, durante el primer mandato de Rey, como una actividad que mezclaba deporte y gestión social. Desde entonces, el programa ha beneficiado a más de 400 niños, con apoyo médico y psicológico.

En su edición de 2024, participaron 4.200 ciclistas y se recaudaron cerca de 800 millones de pesos, recursos que permitieron atender a 85 menores. Para este año, la meta es superar los 1.000 millones de pesos.

Este año, busca apoyar el tratamiento de al menos 100 menores de edad que cuentan con patologías que no cuentan con cobertura del sistema de salud.

Apoyo institucional

Los fondos recaudados serán administrados por la Secretaría de Hacienda con acompañamiento de la Oficina de Control Interno. Además, la Gobernación anunció que se pondrá en marcha una plataforma digital donde los aportantes podrán consultar los montos y el destino de los recursos, una medida para reforzar la transparencia del proceso.

La carrera cuenta con el respaldo logístico de Indeportes Cundinamarca, organismos de socorro y empresas privadas como Bavaria, Colsubsidio, Grupo Éxito y Compensar, que aportarán tanto recursos como voluntariado. El apoyo de empresas privadas, comenta Rey, es solo un argumento más para sumarse a una iniciativa que busca un beneficio común.

“El deporte también puede generar impacto social real. Esta carrera demuestra que la solidaridad es parte de nuestra identidad como cundinamarqueses”, afirmó el gobernador Jorge Emilio Rey.

Más allá de los pedales

Aunque todo se remite al ciclismo, “Pedaleando por un Sueño” ha logrado consolidarse como una estrategia integral de articulación entre Estado, empresa privada y ciudadanía. Más que una competencia, es una manera de poner en movimiento la solidaridad y visibilizar a quienes enfrentan enfermedades poco conocidas y de tratamiento costoso.

Este año, la meta no solo es alcanzar una cifra récord de participantes, sino también fortalecer la red de atención y acompañamiento para las familias beneficiarias. Porque en Cundinamarca, pedalear también se ha convertido en una forma concreta de cuidar la vida.

“Esta es una carrera de solidaridad. Desde la Gobernación impulsamos, además del deporte, una dinámica que impulse el cuidado de todos nuestros jóvenes”, concluyó Rey.