CAR suspende actividades en predio de Zipaquirá por mal manejo de residuos

En el municipio de Zipaquirá, un nuevo caso de mal uso de residuos de construcción y demolición (RCD) llevo a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) a tomar una medida preventiva para suspender de manera inmediata dichas actividades en un predio del barrio La Esmeralda.

¿Cómo tomaron la medida?

Según indicó la corporación, la decisión la tomaron tras una visita del personal de la regional Sabana Centro, en la cual identificaron una fuerte afectación al recurso suelo, tras evidenciar un relleno con escombros y fragmentos de ladrillo mezclado con tierra.

De la mano, también en el lugar evidenciaron “la construcción de un muro de contención con restos de neumáticos y residuos de lona", indicaron.

En las últimas horas ordenamos la suspensión de actividades en un predio del barrio La Esmeralda, casco urbano del municipio de Zipaquirá, por el uso inadecuado de residuos de construcción y demolición (RCD) con fines de relleno y nivelación.



En el lugar hallamos retal de… pic.twitter.com/DEp0pT2P4Y — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) November 3, 2025

“El uso inadecuado de este tipo de materiales causa contaminación al suelo, aire y agua, además de generar riesgos para la salud pública por el incremento de olores ofensivos, enfermedades respiratorias y riesgo de derrumbe de las estructuras debido a la inestabilidad del terreno” sentenció Mauricio Garzón, director regional CAR Sabana Centro.

Implicación legal:

De igual manera, Garzón añadió que según el artículo 20 de la resolución 472 de 2017, está prohibido la disposición abierta e indiscriminada de RCD en todo el territorio nacional, de igual manera está mal:

Disponer el material en espacios públicos. Mezclar RCD con residuos peligrosos. Almacenar temporal o permanente este tipo de materiales en zonas de importancia ambiental.

Manejo de residuos en Bogotá:

Cabe añadir que toda obra de construcción, para el caso de Bogotá, debe:

Inscribirse y obtener tu respectivo PIN-GEN, en cumplimiento del Decreto 507 de 2023 y reportar el manejo dado a los RCD generados.

Durante la ejecución la obra, se deben cumplir los lineamientos de la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción

