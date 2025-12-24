La historia desconocida de la laguna de Guatavita, destino clave para estas vacaciones

Sesquilé es hogar de uno de los lugares más emblemáticos de Cundinamarca: la Reserva Forestal Protectora Laguna del Cacique Guatavita. Foto: CAR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Catalogado como el pueblo dorado de Cundinamarca y reconocido por la ONU Turismo como un destino rural único en el departamento, Sesquilé es hogar de uno de los lugares más emblemáticos: la Reserva Forestal Protectora Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca.

Lea más: Familia en Facatativá fue encontrada muerta: hipótesis apuntan a una intoxicación por gas

Fue allí donde nació una de las historias más poderosas de América: la Leyenda del Dorado. Los relatos transmitidos de generación en generación aseguran que, en tiempos antiguos, las tribus muiscas realizaban un ritual sagrado para investir a su nuevo cacique. El elegido era cubierto con polvo de oro y adornado con joyas y esmeraldas antes de sumergirse lentamente en las aguas heladas de la laguna. Con este acto, ofrecía las riquezas a los dioses como símbolo de purificación y renovación del poder espiritual.

Hoy, la Laguna de Guatavita sigue siendo un tesoro. No uno de oro, sino de cultura, historia y vida. Sus aguas reflejan siglos de creencias y mitos que dieron forma a la identidad de un pueblo y de una nación. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un símbolo de la memoria colombiana y en un referente internacional del turismo sostenible, donde la naturaleza y la leyenda se funden en un mismo relato. Y es Sesquilé, el pueblo dorado, el que continúa custodiando ese misterio.

¿Cómo visitar la laguna de Guatavita?

Para llegar al Parque Laguna Cacique de Guatavita tiene dos opciones:

Desde el terminal del Norte, tomar un bus intermunicipal hasta Sesquilé o Guatavita por la ruta de la Autopista Norte. Desde cualquiera de estos dos municipios parte una ruta con destino al Parque.

En automóvil puede seguir la ruta en tiempo real haciendo clicAQUÍ (necesita una conexión a internet y tener activo el sistema GPS).

Una vez llegue al Parque deberá pagar una tarifa de ingreso de COP 4 mil si es del municipio; COP 21 mil para nacionales y COP 28 mil para extranjeros.

Le puede interesar: No es su internet: reportan caída en la página del Pico y Placa Solidario

Los recorridos parten con una frecuencia de 15 a 20 minutos y duran en promedio dos horas. Se recomienda llegar con tiempo suficiente.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.