No es su internet: reportan caída en la página del Pico y Placa Solidario

Varios usuarios reportan que no han podido adquirir el permiso. Foto: Secretaría de Movilidad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ante la medida de mantener el pico y placa en Bogotá durante diciembre y solo con la excepción los días viernes 26 y 2 de enero de 2026, varios ciudadanos han optado por pagar la opción de Pico y Placa Solidario para circular libremente por la ciudad.

Lea más: Pilas con el hurto de vehículos en diciembre: ¿cómo actúan los delincuentes?

Sin embargo, en las últimas horas, usuarios se han quejado a través de la red social X, antes Twitter, por fallas en la página web para adquirirlo o recibir el certificado luego de haberlo pagado.

“Aunque el pico y placa solidario es una buena iniciativa, hoy la página para hacer el pago respectivo no sirve, ¿qué está pasando?“. “Sigue sin funcionar la página. ¡Ayuda!“. ”Informen a qué horas van a corregir el error que no deja desde hace dos días emitir permisos de Pico y Placa Solidario“. ”Acabo de hacer un pago de pico y placa solidario, se ve el débito en mi banco, pero la página no me arroja certificado", son algunos de los comentarios.

¿Qué responde la Secretaría de Movilidad?

Ante los múltiples reportes de fallas, la Secretaría de Movilidad informó que las intermitencias son debido a inconvenientes técnicos en la plataforma nacional del RUNT.

“Estas fallas son ajenas a la entidad y afectan algunos procesos de consulta y registro en nuestro portal”, agregaron.

Por ahora, no detallaron cuánto duraría el RUNT en resolverlo y recomendaron estar atentos a sus canales oficiales, donde informarán cualquier actualización sobre el estado del servicio.

El Pico y Placa Solidario permite adquirir voluntariamente un permiso diario, mensual o semestral para circular en Bogotá sin la restricción del pico y placa. El 100% de este recaudo está destinado a la financiación, el fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad.

Le puede interesar: Estas fueron las infracciones por las que multaron más a los bogotanos en 2025

El precio de cada permiso es diferencial y se calcula a partir de cuatro factores: a) El precio base, de acuerdo con la duración del permiso, b) Un factor ambiental, el cual depende del tipo de combustible, el modelo del auto y su cilindraje, c) El avalúo comercial del vehículo, y d) Un factor por municipio de registro del vehículo, donde los automotores matriculados en Bogotá tienen el factor más bajo.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.