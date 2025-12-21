“La infraestructura debe garantizar derechos y resolver necesidades”: gobernador Jorge Rey

El gobernador, Jorge Emilio Rey, asegura que cada iniciativa está proyectada para garantizar derechos y satisfacer necesidades básicas de los cundinamarqueses. Foto: Gobernación Cundinamarca

Detrás de cada legajo de planos, cimientos o enormes bloques de concreto hay una meta más ambiciosa que el simple hecho de construir vías o edificios. Cada estructura cumple un propósito: servir de aula, para difundir conocimiento; ser centro de salud, para brindar alivio, y mejorar un corredor, para conectar pueblos y facilitar su movilidad. En resumen, transformar la vida y el día a día de los ciudadanos.

Y eso fue lo que sucedió durante 2025 en Cundinamarca, de la mano del gobernador Jorge Emilio Rey. Cientos de proyectos que, más allá de cumplir con todos los requisitos contractuales, técnicos y legales, dieron vida a nuevas construcciones que les imprimieron desarrollo y bienestar a los 116 municipios del departamento.

El mandatario describe estas obras (unas en estudio o ejecución y otras ya entregadas) como una muestra de que el erario, cuando se utiliza con inteligencia, puede llegar a transformar la vida de los ciudadanos a través de infraestructuras que garantizan derechos y resuelven necesidades básicas, como la educación, con nuevos colegios; la salud, con docenas de nuevos centros en poblaciones donde sus habitantes debían desplazarse para buscar atención médica, o a la movilidad, con nuevas vías.

Movilidad inteligente

Salir de su hogar en Soacha en la madrugada para llegar a tiempo al trabajo es una de las principales preocupaciones de Janeth Acosta. Sabe que para arribar al norte de Bogotá, donde trabaja hace más de un año, además de representar tres horas de desplazamientos y mucha energía, significa tener que invertir bastante dinero, pues debe abordar hasta tres transportes en cada trayecto.

Y no es la única en esta situación: Soacha se convirtió en una opción atractiva para quienes trabajan o estudian en Bogotá, a tal punto de que en los últimos años el municipio ha duplicado su población y, con esto, la demanda de servicios tan importantes como el transporte público.

En 2025, en lugar de darle la espalda al problema de movilidad que vive el municipio, la Gobernación de Cundinamarca se propuso ofrecer soluciones para cambiar vidas, como la de Janeth y la de al menos medio millón de personas de esta población, que, de acuerdo con estudios de la administración, se desplazan a diario entre este municipio y la capital de Colombia.

La intención se tradujo en megaobras de movilidad que, según Diego Jiménez, secretario de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, van a revertir la situación. La primera de ellas es la finalización de las fases II y III de Transmilenio (TM), apuesta que luego de una década de demoras y aplazamientos, al fin está viendo la luz. Se espera que esté funcionando a mediados de 2026, ampliando la oferta de estaciones y poniendo fin al hacinamiento que hoy se vive en cuatro estaciones, que a diario mueven a casi 400.000 personas por las troncales.

A esta obra se suma la construcción del puente Tibanica, proyecto de COP 100.000 millones, que conectará directamente a Soacha y otros municipios de Cundinamarca con el sur de Bogotá, así como el proyecto del cable aéreo, solución que llega para movilizar al menos a 29.000 personas que viven en las laderas de Soacha y que solo pueden salir en transporte informal o caminando por falta de transporte público.

Las soluciones de movilidad también se han exportado a otras latitudes del territorio que, aunque no con la misma gravedad de Soacha, también muestran síntomas de un transporte congestionado, como el norte o el occidente del departamento. En 2025 se dieron pasos valiosos para que Colombia, después de casi 70 años de abandonos ferroviarios, vuelva a movilizarse en tren.

Hoy Cundinamarca está construyendo el Regiotram de Occidente, una alternativa con 77 kilómetros de extensión, que movilizará a diario a casi 130.000 personas de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza. Esta obra la complementará el Regiotram del Norte, que al ser declarado como proyecto de importancia estratégica, aseguró su financiación. Una vez esté operando beneficiará a pobladores de los municipios de Chía, Zipaquirá y Cajicá. Según cálculos de la Gobernación, impactará al menos a un millón de habitantes, que hoy pierden tiempo y horas con sus familias por los trancones.

Jiménez asegura que todos los proyectos que se adelantan tienen el propósito de contribuir al desarrollo del departamento. Para él, la movilidad no se reduce únicamente a mejorar las vías de acceso o reducir los tiempos de desplazamiento, sino que se trata de una apuesta por elevar la calidad de vida de las personas, que dependen de medios de transporte para desarrollar sus proyectos de vida o escalar socioeconómicamente.

“A futuro hemos consolidado los pilares para que independientemente del gobierno o las discrepancias técnicas o jurídicas, Cundinamarca se convierta en un referente donde confluyen trenes, cables aéreos, sistemas de transporte masivos y, más allá de movilizar a miles de ciudadanos, que sean sostenibles ambientalmente”, comenta Jiménez.

Futuro desde las aulas

La inversión en el bienestar de los cundinamarqueses también se ve reflejada en las aulas de clase y escuelas de algunos de los municipios más alejados. Genny Padilla, secretaria de Educación, recalca que durante 2025 la apuesta de la Gobernación se centró en inaugurar nuevos espacios educativos, pero también ofrecer mallas curriculares de calidad en municipios rurales, donde hay centenares de niños, con proyectos de vida que, gracias a estos espacios, estarán más cerca de poderlos materializar.

Con una inversión de COP 70.000 millones se mejoraron 232 escuelas del departamento y hubo municipios que inauguraron nuevas sedes educativas, como Chipaque, Bojacá, Tausa, Pandi y Gutiérrez, que dejan, en cuentas de la Gobernación, más de 2.200 jóvenes beneficiados para estudiar y, en un futuro no muy lejano, convertirse en los pilares del desarrollo de sus territorios.

Este tipo de inversiones, tanto en la calidad de la educación como en la infraestructura de las escuelas, empieza a mostrar resultados. Un ejemplo es el caso de Samuel Moreno, un adolescente del municipio de Fosca que, gracias a los programas para garantizar educación en los parajes rurales de Cundinamarca, logró puntaje perfecto en las pruebas Saber 11.

“De las 2.374 sedes educativas que hay en el departamento, 2.100 son rurales. Hemos mejorado y embellecido al menos 577 de ellas. Esta apuesta consiste en que el Estado llegue a fortalecer la educación y a consolidar los proyectos de vida de la juventud”, comenta Padilla.

Garantizando derechos

Lo que usualmente es concebido como un servicio que llega esporádicamente a las latitudes más lejanas de Colombia se convirtió en un derecho garantizado para Cundinamarca: la salud. Desde la Gobernación aseguran que, sin importar cómo sea el panorama del sistema médico en el país, se seguirá apostando por ofrecer servicios y atención eficientes para cualquiera que lo requiera.

Así nació y se consolidó el programa Médico en tu Territorio, una apuesta en la que profesionales de la salud recorren poblaciones muy alejadas y en las que usualmente no hay ni dinero ni infraestructura para albergar especialidades médicas, que atiendan las patologías de ciudadanos, usualmente en condición de pobreza.

El programa cambia la fórmula, en la que son los usuarios quienes deben recorrer largas distancias y esperar horas para ser atendidos. Ahora son al menos 195 médicos los que llegan a los municipios, veredas y corregimientos para ofrecer sus servicios, atender a pacientes, dar diagnóstico y señalar tratamientos.

“Más del 60 % de los municipios de Colombia no tienen un médico 24 horas en las poblaciones que garanticen el servicio. Con este programa somos el primer departamento que tendrá atención médica intramural y establecer tratamientos en el 100 % del territorio”, afirma el gobernador Jorge Rey.

Pero la oferta también se ha robustecido en lugares donde la población creció y sus centros médicos, como era previsible, ya no dan abasto para garantizar el acceso oportuno al servicio. Ante esto, en lo corrido de 2025 se mejoraron o inauguraron 224 sedes de salud, 13 hospitales regionales de alta tecnología y, además, se crearon 30 nuevos puntos de atención para que la salud, para que en lugar de ser un servicio insatisfecho, sea un derecho garantizado.

Algunos de los ejemplos más notables son los nuevos hospitales de Ubaté y Fusa: dos megaobras que terminarán con décadas de servicios médicos saturados y ampliarán la oferta para que los ciudadanos, en lugar de buscar salud en otro lado, lo encuentren en su territorio.

Proyecto de departamento

Cada proyecto, comenta el gobernador Rey, requirió meses de planeación, estudios, diálogos con las comunidades y, en la mayoría de los casos, la destinación de recursos en municipios donde el erario escasea. Por esa razón, estas iniciativas son tan valiosas: reúnen esfuerzos comunitarios, voluntad política y buena gestión financiera para que las poblaciones puedan ver materializados sus derechos.

Para 2026, dice el mandatario, el objetivo es seguir invirtiendo en obras sociales que garanticen los servicios básicos, pero también en iniciativas que mejoren la vida de la gente, como los megaproyectos de movilidad. Con esto no solo ganan los municipios, que a medida de que ven nuevas obras, dan un paso más en su consolidación como referente de inversión social.

*Contenido realizado en alianza con la Gobernación de Cundinamarca.