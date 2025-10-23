Lluvias no dan tregua en Cundinamarca: dos municipios resultaron afectados

Fuertes lluvias generaron emergencias en Villeta y Tabio Foto: Gobernación de Cundinamarca

Intensas lluvias en las últimas horas afectaron distintas zonas del departamento de Cundinamarca. Según informó el gobernador, Jorge Rey, los municipios de Villeta y Tabio resultaron principalmente perjudicados. De acuerdo con videos compartidos por el mismo funcionario, techos de canchas de fútbol cayeron ante el peso del agua, mientras que en oficinas y hospitales se inundaron los pasillos.

Puntualmente, en Villeta, una lluvia torrencial provocó inundaciones en los barrios Centro, San Rafael y Cayunda. Tres viviendas resultaron afectadas de manera temporal, sin daños estructurales ni pérdida de enseres. También se reportaron filtraciones en el hospital Salazar y el colapso parcial del techo de una cancha de fútbol. “Las familias fueron atendidas de inmediato, y se realizaron labores de limpieza en alcantarillas para facilitar la evacuación del agua”, indicó Rey.

Por su parte, en Tabio se registraron inundaciones en distintos sectores urbanos. La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos y la empresa Emsertabio, mientras el municipio adelanta la caracterización de los puntos afectados.

“Seguimos atentos al monitoreo en tiempo real, en coordinación con los consejos municipales de gestión del riesgo, observando el comportamiento de las lluvias y acompañando las acciones de respuesta en el territorio”, indicó el gobernador.

Las fuertes lluvias de las últimas horas han afectado distintas zonas del departamento. De acuerdo con el reporte de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo (@RiesgosCundi), esta es la situación:



En Villeta, una lluvia torrencial provocó inundaciones en los barrios Centro,… pic.twitter.com/b6GTODUF57 — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 23, 2025

Cabe recordar que de hasta mediados de diciembre, se vivirá la segunda temporada de lluvias, un periodo del año en el que históricamente las precipitaciones aumentan entre un 25 % y un 60 %.

Este incremento se debe a la influencia del fenómeno de La Niña, lo que significa que se esperan más días con lluvias continuas y de mayor intensidad. Por ello, se hace necesario reforzar las acciones de preparación y las medidas de cuidado, tanto en la ciudad como en los hogares, para prevenir emergencias y reducir riesgos.

