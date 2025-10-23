Condenado a 8 de prisión responsable de hurtos violentos a locales en Bogotá

Rafael Andrés Ortega Céspedes Foto: Fiscalía

Denuncias de cuatro víctimas fueron suficientes para condenar a 8 años de prisión a Rafael Andrés Ortega Céspedes, responsable de distintos hurtos a establecimientos comerciales en Bogotá.

De acuerdo con el fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá, los denunciantes indicaron en sus testimonios que Ortega usaba arma de fuego para amenazarlos y robarse dinero en efectivo y elementos de valor.

Uno de los casos que se le atribuyó ocurrió el 9 de julio de 2024 en un local de apuestas ubicado en el norte de Bogotá, donde ingresó y agredió al personal de vigilancia, posteriormente sustrajo 11 millones de pesos entre dinero en efectivo y celulares de alta gama.

El condenado fue capturado en febrero del año en curso en Arauca y desde ese momento se encuentra privado de la libertad en establecimiento carcelario. En la audiencia de acusación, Ortega Céspedes aceptó su responsabilidad en el cargo y un juez de conocimiento, le impuso una pena de 8 años de prisión.

Denuncias por hurtos en tres modalidades han disminuido en Bogotá

Aunque las imágenes de robos y episodios de inseguridad son constantes en Bogotá, según recientes datos de la Secretaría de Seguridad, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año, se ha evidenciado una reducción de denuncias frente al hurto a comercios, residencias y entidades financieras.

¿Cómo van las cifras?

Con respecto al hurto a comercios, indicaron que las cifras han mantenido una tendencia a disminuir. Según los datos de este año, con corte al 31 de agosto, las autoridades registraron 5.872 denuncias, lo que representa una reducción del 25% frente a igual periodo del 2024. Así mismo, si esta cifra se compara con los años anteriores, las autoridades evidenciaron que es desde 2018 es la cifra más baja.

Hurto a residencias:

Con referente a esta modalidad, también para agosto, las cifras de denuncias han disminuido. Según las autoridades, se han presentado 3.992 denuncias, lo que representa, comparando con 2024, una disminución del 7%. Para esto, las autoridades resaltan la implementación de: zonas seguras, patrullajes mixtos y labores de inteligencia en sectores residenciales.

Hurto a entidades financieras:

En este caso, resaltaron que este delito ha tenido la disminución más grande, ya que este año solo han presentado 4 denuncias, en comparación a:

37 de 2018.

32 de 2019

22 en 2020.

29 en 2021.

18 en 2022.

7 en 2023.

9 en 2024.

Hurto a automotores:

Con respecto a esta modalidad, este año, se han presentado 2.031 denuncias, que han sido menos que en 2024 con 2.945. En ese sentido, las autoridades señalaron los operativos en zonas críticas, acompañadas con la inspección de los vehículos en vía pública y parqueaderos privados. Es estos procesos han verificado placas, chasis y otros identificadores para detectar alteraciones o automotores robados.

