Luego de tres días de bloqueos habilitan vía en La Mesa: hubo disturbios

La vía Bogotá-Girardot, a la altura del municipio La Mesa, Cundinamarca, ya se encuentra habilitada. Luego de tres días de bloqueos, en la noche del jueves, uniformados de la UNDMO intervinieron la protesta, en lo que la comunidad reclamó, fue un exceso de fuerza.

“Hicieron un mal procedimiento. Cayeron gases lacrimógenos en casas donde habían niños y adultos mayores. Las protestas de los habitantes eran pacíficas, se realizaban con paso intermitente respetando el corredor humanitario y permitiendo el paso a la comunidad que lo necesitaba, incluyendo ambulancias, personas enfermas, con cita médica y embarazadas”, denunció el concejal del municipio, Edgar Numael Casas.

Por su parte, el teniente coronel Carlos Augusto González, comandante operativo de la Policía de Cundinamarca, manifestó que luego de casi 72 horas, donde la alcaldesa agotó la etapa de diálogo, junto a la Procuraduría y la Gobernación, “se dispuso el uso de la fuerza por parte de la Policía”.

Fue por esta situación de orden público, que la Alcaldía de La Mesa decretó toque de queda en el área urbana desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del viernes para menores de edad. Medida que se extenderá hasta el domingo 21 de septiembre en el mismo horario.

Sin embargo, pasadas la una de la mañana, algunos manifestantes continuaban en las calles protagonizando enfrentamientos con palos y piedras. No fue entonces que, bajo un diálogo, se logró concertar la terminación de los disturbios.

Aunque la Policía de Cundinamarca informó que no se registraron heridos, sí hubo afectaciones materiales en vehículos y ventanas de casas.

Las razones de los bloqueos en La Mesa, Cundinamarca

Los bloqueos que duraron tres días en la vía Bogotá-Girardot, a la altura del municipio de La Mesa, fue por la exigencia de comerciantes y habitantes, de suspender el contrato de la Zona de Estacionamiento Regulada (ZER) o zonas azules.

Este sistema se suscribió en 2022 durante la administración del exalcalde Humberto Segura -con el aval del entonces Concejo municipal- y la Sociedad de Terminales de Transportes de Medellín S. A por los próximos 11 años, con una ganancia del 80% para ese operador y el 20% para el municipio.

“Están acabando la economía del municipio. Nunca socializaron. Los andenes los invadieron de señales. No tienen en cuenta a la población con discapacidad ni peatones. Hay cambios en los sentidos de varias vías”, señaló uno de los inconformes.

Fue entonces que desde el 1 de enero, la nueva alcaldesa de La Mesa, Laura Londoño, manifestó su compromiso de diálogo con el comité, ‘No Zer’ que representa las inconformidades de este sistema. De esta manera, el 20 de febrero de 2024, comunicó los acuerdos gestados con el operador como implementar 15 minutos de parqueo gratis y no cobrar en el polígono entre la calle 4 hasta la calle 2da, entre las carreras 18 hasta la 24, incluyendo las plazas de mercado y vías adyacentes.

Sin embargo, a partir del 15 de septiembre se ratificó la entrada de operación de la ZER y su obligatoriedad de pago, so pena de sanciones. Fue esto, la chispa que generó el volcamiento de inconformidades a las calles del municipio.

“Seguiré realizando una supervisión exhaustiva de la ejecución del contrato y por ello se creará un canal de atención al ciudadano para temas específicos de tránsito y transporte, como herramienta operativa para canalizar las PQRS”, manifestó la alcaldesa.

