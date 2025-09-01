Nuevo hospital de Soacha: la promesa que avanza a paso acelerado

Al menos un millón de ciudadanos se verán beneficiados con el megahospital en menos de un año. Foto: Cortesía

Vivir en Soacha sin la posibilidad de recibir atención médica especializada y de calidad, a finales de 2026 será cosa del pasado. En Terreros, una de las comunas más pobladas del municipio, avanza la construcción de un megahospital que pretende dejar atrás años de servicios de salud saturados y de remisiones a Bogotá, para garantizar la atención y salvar vidas en una población que cuenta con casi un millón de habitantes.

La obra es el nuevo hospital Mario Gaitán Yaguas, que en planos muestra una estructura de 11 pisos y casi 23.000 metros cuadrados, que albergará los servicios necesarios para garantizar el derecho a la salud de los soachunos.

Además, como lo explica el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, servirá para mejorar “la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, al evitar desplazamientos de horas y más gastos para acceder a la atención”.

La obra, que va más rápido que lo que se tenía previsto en el cronograma y a la fecha reporta un avance del 37 %, promete convertirse en ejemplo de que, incluso en tiempos de pocos recursos para el sistema de salud, se le puede apostar a fortalecer los hospitales regionales y el derecho a la vida de los ciudadanos.

Miles de beneficiados

Por más de una década los soachunos han convivido con un servicio sanitario saturado y que, según alertaron sus autoridades locales en 2011, presentaba una sobredemanda cercana al 150 %. Los ciudadanos, que entre los residentes y habitantes de otros municipios, superan 1,3 millones de personas, debían trasladarse a Bogotá u otros hospitales aledaños para acceder a servicios de neurocirugía, ginecobstetricia, cuidado prenatal o realizarse exámenes diagnósticos avanzados.

Este escenario, además de obstaculizar el acceso a la salud, creaba un efecto dominó por el cual los ciudadanos no podían prevenir enfermedades curables, ante la poca oferta de estos servicios en Soacha, por lo que debían ser remitidos a otras entidades, generando más complicaciones.

Tanto así que, según cifras de la Gobernación, cada año al menos 2.160 pacientes debían ser remitidos a otros hospitales y, en la mayoría de los casos, prolongar por semanas o meses el cuidado de sus dolencias.

El nuevo hospital le apunta a que al menos el 70 % de esas personas puedan acceder a la salud en su municipio de origen y no someterse a traslados o tiempos altos de espera.

Corrigiendo un error

Hoy, la ilusión de tener su propio megahospital es mayor que nunca. Vale recordar que en la década pasada fracasó el primer intento por construir el hospital, principalmente por falta de voluntad política, desacuerdos institucionales y demoras administrativas.

Desde 2009 se empezó a hablar de la necesidad de esta infraestructura; en 2012 se anuncian estudios preliminares, y el 31 de diciembre de 2014 la alcaldía de Soacha firma el contrato 884 con el Consorcio CB - 2014, cuyo objeto era el “estudio, diseño y reposición de infraestructura del Hospital Mario Gaitán Yanguas”. Sin embargo, el contrato se liquidó en 2017 debido a que no se evidenció avance, y al contratista se le impuso una multa de $ 4.870 millones.

Pero el nuevo hospital promete dejar atrás esos tiempos. Con una inversión que supera los $ 150.000 millones se atenderá la mayoría de las patologías que tienen los soachunos e, incluso, llegarán servicios que en el pasado eran inexistentes en el municipio, como por ejemplo geriatría, pediatría, apoyo diagnóstico o terapia ocupacional. La obra está a cargo del Consorcio Hospitalario Soacha 2024, que en poco más de un año ya tiene cimientos firmes y avances notables. Hoy la Gobernación cuenta con $22.000 millones reservados para equipar el hospital una vez esté listo.

Neidy Tinjacá, secretaria de Salud de la Gobernación de Cundinamarca, explicó a El Espectador que el hospital incluso hará historia en el departamento, al introducir las primeras 12 unidades de atención intensiva neonatal, algo que en la mayoría de los 116 municipios del departamento no existe y pone en situaciones de vulnerabilidad tanto a las madres gestantes como a los recién nacidos.

Hoy solo hay una sala de partos en el hospital de Soacha para casi medio millón de mujeres del municipio. La obra ampliará esa capacidad a seis para garantizar los derechos sexuales y obstétricos de las soachunas.

“La mayor tasa de remisiones tiene que ver con neurocirugía, cuidado intensivo pediátrico o alta complejidad ginecobstétrica, es decir, embarazos complejos, que se pueden traducir en muertes prenatales o de las madres embarazadas (...) En cuestión de meses el hospital va a ser referente de prevención y, ante todo, de cumplir su función: salvar vidas en Soacha”, explica el gobernador Rey.

Hoy el municipio cuenta con tan solo 55 espacios para internación y 26 camillas de observación. Al finalizar las obras, Soacha casi triplicará esos cupos: 183 camas para pacientes y 40 cubículos para cuidados transitorios. La obra, más allá de un asunto de infraestructura en uno de los municipios más poblados de Colombia, es una apuesta para lograr que la calidad de vida mejore en Soacha.

Con un nuevo hospital, comenta Rey, los pacientes, las familias y los derechos de los habitantes van a priorizarse. “Tendremos aumento en la prestación de servicios. Después de varios meses reportamos un avance significativo que, además de adelantarse al cronograma original, demuestra el compromiso por garantizar la salud en Soacha y todos los demás territorios del departamento”, concluye el gobernador Rey.

