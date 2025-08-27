Empleo en el RegioTram: hay más de 334 vacantes en los municipios de occidente

La concesión para el Regiotram de Occidente estará por viente por veinte años luego de su entrada en operación. Foto: Empresa Férrea Regional de Cundinamarca

Hasta el 29 de agosto se desarrollarán ferias de empleo en el corredor férreo del RegioTram, en la que se ofertarán 334 vacantes en diferentes áreas en los municipios de Mosquera, Madrid y Facatativá.

Cabe resaltar que las convocatorias las realizan junto con la Gobernación de Cundinamarca y las alcaldías municipales.

¿Cuándo y dónde?

Para las personas interesadas en participar, deberán alistar su hoja de vida y presentarse en la feria para conocer las vacantes disponibles:

Mosquera: 27 de agosto, desde las 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Parque Cultural de Mosquera.

Facatativá: 28 de agosto, desde las 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en la Secretaría de Desarrollo Económico (antigua estación férrea).

Madrid: 29 de agosto, desde las 9:00 a.m. a 12:00 m., en la Sede La Herrera, Calle 5 No. 4-74.

¿Cuáles son las vacantes?

Vacantes de obra:

Oficiales de obra civil.

Ayudantes de obra.

Maquinistas / Operadores de maquinaria pesada.

Conductores de volqueta.

Topógrafos de campo.

Inspectores de seguridad y salud en obra.

Vacantes administrativas:

Auxiliar administrativo de obra.

Auxiliar contable (334 vacantes).

Asistente de recursos humanos (apoyo en obra).

Coordinador logístico / almacén.

Vacantes profesionales:

Abogado junior (apoyo contractual).

Con esta convocatoria, proyectan alcanzar cerca de 1.000 puestos de trabajo antes de finalizar este año, priorizando a habitantes de la Sabana Occidente.

¿Cómo será el RegioTram de Occidente?

Se conoce que recorrerá 39,6 kilómetros entre Bogotá y los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, con 17 estaciones. Según gobernación, su operación reducirá en un 60% los tiempos de viaje actuales, movilizando diariamente a más de 140.000 pasajeros.

Esperan alcanzar una capacidad estimada de hasta 40 millones de usuarios al año.

“Tendremos inicialmente 4 frentes de trabajo sobre el corredor, que se irán ampliando con el avance de las semanas. Estos permitirán construir no solo las dos vías férreas con estándares internacionales, sino también las 17 estaciones de pasajeros a lo largo de sus cerca de 40 kilómetros, los pasos a nivel y a desnivel, los sistemas de seguridad y control, y toda la infraestructura necesaria para operar el sistema con 16 trenes eléctricos”, indicó el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

