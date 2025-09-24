Más de 40 mil menores en Bogotá aún no han sido vacunados contra el VPH

Vacunación en Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

En Bogotá, el Distrito advirtió que más de 40 mil niños, niñas y adolescentes de 9 a 17 años aún no han sido vacunados contra el virus del papiloma humano (VPH) y preocupa que 17.500 niñas y 21.600 niños son de 9 años.

Por esta razón, la Secretaría de Salud hizo un llamado urgente a los padres, madres y cuidadores para que lleven a los menores a alguno de los 200 puntos de vacunación gratuitos en la ciudad, recordando que esta es una de las estrategias más efectivas para fortalecer el sistema inmunológico.

Desde octubre de 2024, tras la propuesta del Distrito y la aprobación del Ministerio de Salud y Protección Social, se amplió el rango de edad para adolescentes varones hasta los 17 años, convirtiendo a este biológico en una herramienta universal para adolescentes

Según señaló el Distrito, durante el 2024 administraron 136.396 dosis, que corresponde a 61.762 niñas y adolescentes y 74.634 niños y adolescentes varones.

¿Por qué es importante la vacunación?

El virus del papiloma humano es el principal causante de casi todos los casos de cáncer de cuello uterino, una de las enfermedades más frecuentes en mujeres. A la par, también puede provocar otros tipos de cáncer como el de pene, ano, vulva, vagina y en la parte posterior de la garganta, con consecuencias que trascienden a quienes lo padecen.

Solo en 2023, 2.341 mujeres en Bogotá desarrollaron lesiones precancerosas y cancerosas en el cuello uterino a causa de una infección persistente por VPH de alto riesgo. Ese mismo año, más de 25.000 personas resultaron positivas para el virus a través de pruebas de tamizaje.

“Prevenir es tomar decisiones informadas e inteligentes, porque todos podemos estar expuestos al virus en algún momento y la vacunación es segura y salva muchas vidas. Además, se recuerda que la protección es mayor si este biológico se aplica en estas edades, entre 9 y 17 años, antes de haber iniciado su vida sexual”, señaló Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud Pública.

Para las familias interesadas en acceder al procedimiento, podrán consultar los puntos de vacunación habilitados en la ciudad en la página web de la entidad.

