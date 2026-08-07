“Llego con el ánimo de convocar a todos”: las claves del primer discurso de De la Espriella

Abelardo de la Espriella se posesionó este 7 de agosto en Cali. Sus primeras palabras fueron desde el Batallón Pichincha. Foto: Santiago Ramírez Marín

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El presidente Abelardo de la Espriella le dio sus primeras palabras al país desde el Batallón Pichincha en Cali (Valle del Cauca). Antes de que terminara la ceremonia de la posesión, y en medio de los discursos que los representantes de los “diálogos interreligiosos” dieron al mandatario, este se desplazó hasta la guarnición militar para el reconocimiento de tropas.

El primer discurso que da el recién posesionado mandatario ocurre frente a las Fuerzas Militares y su gabinete, al que también posesionará en ese lugar. Desde allá se espera que De la Espriella haga varios anuncios sobre la conformación de su gabinete, así como del rumbo que tomará el país en estos años.

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El jefe de Estado inició su discurso con un agradecimiento religioso por “sostener [la] nación a lo largo de una historia republicana marcada por violencia”. Aseguró que llegó “a cerrar un capítulo de resignación”: “Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”.

Eso sí, hizo un llamado a la unidad, diciendo que sería “el presidente de todos los colombianos”, tanto de los que votaron por él como los que no. Además, apuntó que tendría “convicciones claras y un programa sólido”.

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“En el gobierno que hoy comienza no hay espacio para la intransigencia. Todo lo contrario, llego con el ánimo de convocar a todos los compatriotas”, agregó. Y precisó: “El pasado 21 de junio no ganó un hombre ni un partido”.

Incluso, señaló que esa “extrema coherencia” de la que habló en campaña se aplicaría a cabalidad y haría respetar “todas las reglas de la democracia”. E hizo un llamado a quienes han desconocido su gobierno: “Las elecciones que me otorgaron este mandato se realizaron bajo las mismas reglas, las mismas elecciones, que permitieron la elección de la administración que hoy ha culminado. Poner en duda su legitimidad es desconocer la voluntad soberana del pueblo colombiano”.

A su vicepresidente, José Manuel Restrepo, le dijo que sería una figura “fundamental” para “reconstruir a Colombia”. Sobre el papel que cumpliría él mismo, apuntó que lideraría la “regeneración nacional” y criticó la “excesiva centralización administrativa”, que llamó “un verdadero obstáculo para el progreso”.

Habló también de una regeneración en el manejo del Estado, en las finanzas y en la transparencia necesaria en el Gobierno. Además, apuntó que es necesario que “bajo las diferencias ideológicas”, el país pueda “abrazarse”.

Se refirió también a Álvaro Gómez Hurtado y rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay, precandidato y senador asesinado en medio de la campaña presidencial. También habló del expresidente Álvaro Uribe, sobre quien dijo que la seguridad no se construye con “concesiones al crimen”, sino con “autoridad y constancia”.

En esa línea, dijo que reafirmaba su “intención de derrotar, sin tregua, al narcoterrorismo y a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad de Colombia”. Acto seguido, dio la orden a las Fuerzas Militares para “combatir a todas las estructuras criminales”; dio un nuevo ultimátum a esos grupos criminales y aseguró que “el ‘Tigre’ ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano”.

“Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen al mandato de la honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente. Ha llegado la hora de erradicar definitivamente el flagelo de los cultivos ilícitos. La coca ha traído muerte corrupción y destrucción”, añadió.

Además, anunció que en las próximas horas su gobierno expediría el listado de grupos narcoterroristas para “dotar a la fuerza pública para el combate frontal del crimen”. “La opción del diálogo está completamente agotada”, apuntó, y agregó que su gobierno estaría destinado a “recluir a quienes presentan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo”.

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Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz aseguró que “el pueblo colombiano conoce mi posición frente a la denominada JEP, lo expresé con claridad a lo largo de la campaña. Una nación que durante décadas ha padecido los rigores del terrorismo no puede aceptar que la justicia que convierta en un mecanismo de indulgencia frente a quienes derramaron la sangre de cientos de compatriotas. Respetará el orden jurídico vigente sin que ello signifique renunciar el deber de renunciar con absoluto rigor la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular.

De la Espriella hizo énfasis en que gobernará “desde las regiones” y se dedicará a recorrer todo el territorio nacional. Prometió, en esa línea, que trabajaría “sin descanso” para que “Colombia pueda afirmar orgullosamente que la autoridad volvió a sentirse en cada rincón de la patria”.

“Respetaré la independencia de cada una de las ramas del poder público, porque así me lo exige mi formación académica, mi trayectoria profesional y mi visión del Estado. Ese equilibrio entre los poderes públicos constituye una garantía irrenunciable de la libertad y un principio republicano que debo fortalecer y honrar con cada una de mis actuaciones”, dijo. Y agregó: “La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo estará guiada por un principio inquebrantable de transparencia, no habrá acuerdos personales ni negociaciones ocultas, el dialogo será institucional, bajo el escrutinio permanente de los colombianos”. Hizo un llamado a la oposición, a la que dijo que le dará “todas las garantías” y afirmó que “nadie será perseguido” en su gobierno.

Sobre la rama judicial señaló que “en la independencia de los jueces encuentran amparo los derechos de los ciudadanos, límite al ejercicio del poder y firmeza de la vida republicana”. Además, aclaró que no controvertirá las decisiones de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que “encarnan las más altas garantías de la nación”.

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“En mi gobierno no se abrirá camino a una Constituyente de ninguna naturaleza. No creo en asambleas convocadas para alterar las reglas de la República, prolongar el ejercicio del poder o hacer las instituciones al capricho de quienes gobiernan”, añadió. Por ello, dijo que gobernará durante los cuatro años que le asigna la Constitución y, al concluir ese término, entregará “la Presidencia con las instituciones fortalecidas y la conciencia de haber consagrado cada hora al servicio de Colombia”.

Su discurso lo dedicó, en parte, a la corrupción. Sobre el gobierno saliente dijo que “la contratación pública dejó de servir al interés general para convertirse en vehículo de expoliación” y que trató los recursos “como botín propio”. Por ello, precisó que su lucha contra la corrupción no es de “buenas intenciones”, sino un “método permanente de gobierno” y anunció que este mismo viernes ordenaría “la implementación de herramientas modernas para prevenir, detectar y perseguir el uso indebido de los recursos públicos”.

“Desde el día de mi victoria mi equipo emprendió la tarea de documentar el basto entramado de corrupción que deja el gobierno saliente. Toda la información y las evidencias serán puestas a disposición de las autoridades judiciales y los organismos de control competentes. Acudiré a la justicia de otros Estados y los mecanismos de cooperación internacional porque la fronteras no pueden convertirse en refugio para quienes pretenden esconder el productor de la corrupción. No habrá impunidad, no habrá escondite en el que puedan esconder las consecuencias de sus actos”, remarcó.

Su gobierno, de acuerdo con De la Espriella, estará integrado por “los más capaces” y se refirió al Banco de Talentos que abrió para recibir las hojas de vida de quienes buscaron hacer parte de esa administración. Allí retomó su discurso de “los nunca” y se refirió a cómo manejará los recursos públicos.

“En las próximas horas firmaré el decreto de congelamiento del gasto público. El régimen que abandona el poder impulsó un crecimiento desmedido del gasto, con base en un endeudamiento que debilitó las finanzas nacionales. Antes de emprender las grandes transformaciones económicas que Colombia necesita, tenemos que poner la casa en orden”, aseveró, recalcando en la “austeridad”, sin quitar los programas que beneficien a los más vulnerables. Eso sí, habló de que presentará una “reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo”, combatiendo la evasión, pero impulsando la inversión con la eliminación del impuesto al patrimonio y el mejoramiento de la imagen de Colombia a nivel internacional.

Usó otro apartado de su discurso para referirse a la seguridad energética y dijo Ecopetrol “fue alevosamente depredada” en los últimos cuatro años. Adelantó que buscará recuperar la empresa, lo que será una “prioridad absoluta” de su gobierno, y anunció que autorizará, “bajo los más altos estándares técnicos, el desarrollo del fracking responsable y sostenible”: “Gracias a esta decisión podremos garantizar nuestra seguridad energética” y se ampliarán “las reservas energéticas”.

El agro también fue otro punto clave. En ese tema, informó que el campesinado sería el “motor del crecimiento económico de la ‘Patria Milagro’” e instaurará un programa para ampliar las oportunidades del agro colombiano.

Se refirió a la crisis del sistema de salud y dijo que no asumirá esa labor desde la ideología: “La situación que hoy atraviesa nuestro sistema de salud es la dolorosa consecuencia de decisiones equivocadas”. Por el contrario, buscará que los colombianos reciban la atención necesaria y hará todo lo necesario para aportar soluciones en ese sector.

“Colombia debe incorporarse plenamente a la cuarta revolución industrial. Promoveré la formación de niños y jóvenes”, dijo. Se comprometió, además, a promover que la educación no se convierta “en un instrumento de adoctrinamiento ideológico” ni de “propaganda política”. Eso sí, fue frontal en que su gobierno “librará la batalla cultural”, con miras a “recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la Patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual” y “devolverle a Colombia la confianza en sus principios y valores fundamentales”.

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El presidente también se refirió a la cadena perpetua. “Mi gobierno no tolerará ninguna forma de violencia contra mujeres y niños. Todo el peso de la ley caerá sobre quienes se atrevan a maltratarlos. Todo el que atenta contra una mujer o un niño merece ser castigado con cadena perpetua”.

En su apuesta por la descentralización, remarcó en su propuesta de trabajar “de la mano con gobernadores y alcaldes para definir prioridades y llevar las obras hasta su culminación (..,) este será un gobierno de las regiones y para las regiones”.

“Asumiremos un papel de liderazgo en la lucha contra el crimen organizado”, apuntó De la Espriella. Según dijo, uno de sus primeros actos de gobierno será suscribir el Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con miras a ampliar la cooperación multilateral y fortalecerá los tratados de libre comercio, con la eliminación de las barreras arancelarias.

En ese punto, dijo que designará embajadores que representen a Colombia y que, además, “abran puertas, faciliten la conquista de nuevos mercados y atraigan la inversión”. Se trata de una visión de la política exterior enfocada en una “visión eficaz” para desarrollar a Colombia.

Finalizó su discurso, que duró más de una hora, agradeciendo a su familia: a su esposa, Ana Lucía, y a sus hijos. Fue claro en que se dedicará a construir el “país que se merecen”. Además, envió su gratitud a sus padres, al equipo de la campaña y a los voluntarios que apoyaron el esfuerzo para llegar a la Presidencia.

“Sé que vendrán años de trabajo intenso, de sacrificios personales y de grandes exigencias que también recaerán sobre sus familias. Ninguna transformación nacional es posible sin hombres y mujeres dispuestos a entregar parte de su tranquilidad personal al servicio de una causa superior. Esa causa superior se llama Colombia. me encomiendo a Dios todos los días para que el mal no me pueda tocar.(...) Este será un gobierno de extrema coherencia”, dijo. Y finalizó enfatizando en su compromiso de “hacer realidad la nación extraordinaria que [están] destinados a hacer”: “Nadie, absolutamente nadie, sobra en esta empresa. (...) Los convoco para que asumamos esta tarea titánica con una convicción profunda. (...) Todo por la patria, nada sin ella. Firmes por la patria, que viva Cristo rey”.

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