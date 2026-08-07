Bogotá mantiene despliegue de la fuerza pública ante eventuales protestas este 7 de agosto

Más de 1.400 policías llegaron a Bogotá. Foto: El Espectador - Luis Ángel

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Un amplio dispositivo de seguridad en la capital se ejecutó en las últimas horas ante la coyuntura de la investidura presidencial del nuevo jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, este 7 de agosto.

Más de 1.400 policías llegaron a Bogotá para apoyar específicamente en 51 puestos de control en localidades de especial vigilancia para las autoridades, todo con el ánimo de prevenir y contener la comisión de delitos.

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En paralelo, ante el eventual desarrollo de algunas manifestaciones, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que serán garantes de este derecho democrático en el marco de una protesta pacífica. Sin embargo, ante hechos de vandalismo, indicó que dio la instrucción a la fuerza pública de actuar.

“Estarán listos para actuar si es necesario. También estamos preparados para reducir los riesgos ante escenarios del orden público. Por eso la instrucción, tanto para la Policía como para la Brigada 13 del Ejército, es trabajar en llave para proteger a Bogotá”, señaló en diálogo con Noticias Caracol.

Mientras tanto, en Soacha y los municipios de la Sabana, la Policía Nacional activó el Alistamiento de Primer Grado, que incluye monitoreo aéreo mediante drones, labores de inteligencia y coordinación con la Fiscalía General de la Nación para atender de forma inmediata cualquier alteración del orden público, bloqueo vial o hecho que afecte la movilidad de los ciudadanos.

Otras medidas en materia de movilidad

Paralelo a las medidas en seguridad, el Distrito dispuso restricciones en materia de movilidad. Entre las medidas se prohíbe el transporte de escombros, cilindros de gas, materiales de construcción y otros hasta las 6:00 a. m. de este sábado 8 de agosto.

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También se mantienen excepciones de algunos vehículos como los de emergencia, servicios públicos domiciliarios, de obras públicas que tengan Planes de Manejo de Tránsito (PMT) autorizados y vigentes, también los que se necesitan para suministrar alimentación de personas privadas de la ley.

Estas son algunas protestas para este 7 de agosto

El equipo de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno acompaña las siguientes concentraciones:

• Acto simbólico en oposición al gobierno entrante Cll. 3 con Cr. 10, con desplazamiento hacia Cll. 27 Sur con Cr. 10.

El grupo de aproximadamente 50 personas se desplaza desde la Plaza de Bolívar hacia el punto donde se desarrolla la actividad de desobediencia civil contra el estado y el capital. La Plaza de Bolívar queda sin presencia de manifestantes.

• Jornada contracultural Renacer - Chicalá (Kennedy). Se registra un aforo aproximado de 60 personas, entre ellas tres NNA y una mujer gestante. Se evidencia la presencia de diez personas con el rostro cubierto, algunas de las cuales realizan la compra de gasolina en una estación de servicio de Chicalá. Además, dos personas con el rostro cubierto realizan registro fotográfico a las entidades presentes en terreno.

• Las calles son nuestras Parkway (Teusaquillo). Se realiza reunión de articulación con las entidades presentes en terreno. La jornada transcurre en completa calma y, según informa la vocera Carolina, está previsto que finalice aproximadamente a las 19:00 horas.

• Desobediencia civil contra el estado y el capital Cll. 27 Sur con Cr. 10 (Santa Fe). Los manifestantes continúan con la elaboración de un mural en el costado derecho de la vía, sentido norte-sur. Los participantes informan que previamente solicitaron autorización a los propietarios del predio, quienes permitieron la realización del mural.

• Manifestación por desplazamiento forzado Plaza de Bolívar (Candelaria). Se mantiene el acompañamiento a los dos manifestantes, sin registrarse novedades durante la jornada.

• Monitoreo centro histórico Centro Histórico (Candelaria). Se mantiene el monitoreo permanente en el sector, sin evidenciar situaciones de alerta.

• Contra Abelardo Obreros y Juventud en Resistencia Parque Nacional (Santa Fe). Se mantiene el monitoreo en el Parque Nacional y sus inmediaciones, sin evidenciar presencia de manifestantes o personas relacionadas con la convocatoria.

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