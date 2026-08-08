De la Espriella condenó atentados en el peaje de Mondomo y en el Cesar: “No habrá impunidad”

Abelardo de la Espriella dio su primer discurso como presidente en un cantón militar en Cali. Foto: Santiago Ramírez Marín

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A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a los atentados que ocurrieron en el Cesar y en el norte del Cauca horas después de su posesión presidencial. El mandatario condenó los hechos violentos y reafirmó su discurso de responder con toda la capacidad del Estado ante los grupos criminales.

“Atacar la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos”, aseguró el jefe de Estado sobre el ataque que ocurrió cerca de las 2:00 a. m. de este 8 de agosto en la obra del peaje de Mondomo en la vía Popayán-Cali, bajo jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao.

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En su mensaje, De la Espriella aseguró que “no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad” para los responsables del atentado. También reafirmó que el “Estado responderá con toda su capacidad para recuperar el control del territorio y derrotar a quienes pretenden sembrar el miedo”.

En esa misma red social lamentó el asesinato del subintendente de la Policía Rodelo Canchilo tras el ataque con explosivos contra la subestación de San Roque, en Curumaní (Cesar). Envió su solidaridad a los compañeros del agente y a toda su familia, y reiteró el mensaje de que “los responsables serán encontrados y enfrentarán todo el peso de la ley”.

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El ataque transcurrió cerca de la medianoche del 7 de agosto y, de acuerdo con las autoridades, fue hecho con drones y artefactos explosivos. La gobernadora Elvia Milena Sanjuán hizo un llamado al ministro de Defensa, Jorge Mora, a “apoyar acciones en este departamento para garantizar la protección de la ciudadanía, con el fortalecimiento de la Fuerza Pública y darle trámite a un proyecto antidrones ya radicado ante el Gobierno nacional”.

En la noche de este viernes, el presidente De la Espriella citó su primer consejo de seguridad. Allí estuvieron presentes los gobernadores Dilian Francisca Toro (Valle), Luis Alfonso Escobar (Nariño) y Jorge Octavio Guzmán (Cauca), así como los alcaldes de las principales ciudades de esos departamentos.

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“Le presentamos los principales retos de seguridad, los puntos estratégicos que requieren atención y las soluciones que necesitamos para recuperar la tranquilidad de nuestros territorios. El presidente presentó su estrategia de seguridad para el país y se mostró dispuesto a trabajar de inmediato en soluciones concretas para Cali y el suroccidente”, aseguró en sus redes sociales Alejandro Eder, el alcalde de Cali.

Incluso, en esa reunión se concretó que en los próximos días serían convocados a otro encuentro para profundizar en las medidas que se tomarán en esas zonas y cómo se articularán con los ministerios y entidades nacionales. En todo caso, De la Espriella recalcó desde su elección el pasado 21 de junio que implementaría un modelo de “gobierno desde las regiones”.

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