Retirados de la fuerza pública patrullan calles de Zipaquirá: ¿cuál es su alcance?

Desde este jueves 23 de octubre, 18 retirados del Ejército y la Policía Nacional, patrullarán las calles del municipio de Zipaquirá, equipados de drones, dos vehículos segway y cuatro motocicletas.

Contratados por la Secretaría de Seguridad, este equipo, indicó el alcalde, Fabián Rojas, tendrá funciones de atender casos de convivencia y cultura ciudadana, con el fin de que la Policía local pueda responder a otros escenarios relacionados con la inseguridad.

Pero, ¿de dónde nace la necesidad de estos bautizados gestores de convivencia? Rojas, señaló a este diario que “unas de las metas de nuestro Plan de Desarrollo es tener unos gestores y para ello, buscamos personal idóneo con 20 años de experiencia que tuvieran la disposición de seguir trabajando para las comunidades”.

Por esta razón, los zipaquireños ahora verán en los barrios, parques y zonas comerciales, 18 hombres con chaqueta amarilla y azul realizando acciones de promoción y estrategias de cultura ciudadana, además de atención a problemáticas de convivencia.

“La seguridad sigue siendo una responsabilidad de la Policía Nacional. Pero a ellos les corresponderá solucionar temas menores, por ejemplo, de quejas de exceso de ruido que hoy atienden patrulleros, en vez de estar detrás de los delincuentes. En lo corrido de este año se han hecho más de 23 mil llamadas a la línea de emergencias y en el top 1 son por problemas de convivencia”, sentenció el alcalde de Zipaquirá.

Sin embargo, ante la duda sobre ¿qué sucede cuando la resolución de estos conflictos escalan a hechos violentos?, Fabián Rojas señaló que los gestores deben comunicarse a través de radio con el cuadrante de la Policía para alertar la situación. “Ellos deberán ser mediadores siempre con diálogo fraterno y con respeto con la ciudadanía”.

Para la escogencia del grupo de 18 gestores de convivencia que componen la patrulla, la Alcaldía municipal acotó que pasaron por un proceso de revisión de antecedentes, pruebas de conocimiento y evaluaciones psicológicas, analizadas por un consejo de admisiones. De igual manera, fueron capacitados en derechos humanos, resolución pacífica de conflictos y diálogo social.

Por ahora, este equipo de 18 hombres acompañará a los ciudadanos en lo corrido del año y el objetivo es que puedan contribuir al desescalamiento de los problemas de convivencia en Zipaquirá.

