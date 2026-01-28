Solidaria y amorosa: así recuerdan a Leticia, víctima fatal de las lluvias en Cundinamarca

Olga Leticia Medina Colorado, tenía 65 años y era madre de tres hijos. Foto: Cristalina Estéreo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las fuertes lluvias que se registraron durante la noche del 27 de enero terminaron en crecientes súbitas y deslizamientos en Cundinamarca. Una de las emergencias más lamentables se registró en el sector Puente Roto, sobre la vía San Joaquín – La Mesa, que dejó una mujer fallecida.

De acuerdo con el gobernador del departamento, Jorge Rey, el vehículo de Olga Leticia Medina Colorado, de 65 años, quedó atrapado por la creciente súbita de una quebrada que terminó arrastrando el carro sin que la mujer lograra salir.

Lea más: Menos feminicidios, más riesgo: alertas sobre la violencia contra mujeres en Bogotá

Pese a que unidades del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, personal de la Administración Municipal y otros organismos de emergencia adelantaron labores de rescate con una maquinaria, no obtuvieron éxito de sacarla con vida.

Desde la Alcaldía de La Mesa enviaron un mensaje de condolencias a uno de sus hijos, Julieth Medina Rodríguez, periodista y directora de la emisora local Cristalina Estéreo. Medio comunitario que precisamente la recordó como una persona muy estimada en el municipio. “Era recordada por su espíritu solidario, su cercanía con la gente y el acompañamiento afectuoso que brindó a numerosas personas a lo largo de su vida, dejando una huella imborrable en la comunidad”.

A este sentido mensaje, se sumaron también amigos y vecinos que la recordaron como una mujer solidaria y afectuosa. “Amiga querida: entregaste tus años a sembrar, sembrar y sembrar amor, humildad, esperanza, calidad humana en esta tierra que te admiró por ser una mujer guerrera, honesta, sincera y tan, tan, tan trabajadora”, exaltó Eddy Nayiber Saldaña. “Cómo quisiera pensar que es mentira su fallecimiento. Una gran señora y una colaboradora incansable. Gratitud por su vida y paz en su tumba”, recordó por su parte Carlos Sierra.

“Muy triste noticia un fuerte abrazo de condolencia a su familia. Fue una gran amiga, solidaria, comprensiva realmente y con una fuerza increíble para cumplir sus propósitos y metas. Siempre trabajando, siempre en mi corazón”, dijo por su parte, Inés Sagrario Castañeda.

Tras el evento natural, la vía Bogotá–La Mesa, sector Fruterías, en el kilómetro 73+400, se encuentra a paso uno a uno debido a la caída de rocas y árboles, por lo que se recomienda a los usuarios tomar vías alternas.

Le puede interesar: Capturan delincuentes en Fusagasugá que amordazaron a una familia por robar su vivienda

Asimismo, los organismos de socorro mantienen alerta y monitoreo permanente ante el riesgo de nuevas crecientes súbitas y deslizamientos en municipios de la provincia del Tequendama como Anapoima, Tena, Cachipay y San Antonio del Tequendama.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.