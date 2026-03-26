Usaron grúa con vehículo accidentado para ocultar marihuana y terminaron capturados

Uno de los tres capturados registra antecedentes judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente. Foto: Policía de Cundinamarca

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Un accidente de tránsito en las vías de Cundinamarca terminó en una incautación de estupefacientes.

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De acuerdo con la Policía del departamento, en un puesto de control en la vía Bogotá–Villavicencio, peaje El Naranjal, uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte requirieron al conductor de una grúa, que transportaba un vehículo siniestrado.

La actitud nerviosa de las personas generó sospechas entre los patrulleros, quienes procedieron a verificar los dos automotores, hallando en el interior del automóvil 79 paquetes envueltos en plástico negro. Tras realizar la prueba PIPH, su contenido dio positivo para estupefaciente, más exactamente marihuana.

La droga, según las autoridades, venía del Valle del Cauca y su destino final era el departamento del Meta. Además, estaba oculta en dobles fondos o estructuras internas del chasis.

Fue así como la Policía de Cundinamarca inmovilizó los dos vehículos, incautó el estupefaciente y capturó a tres personas, quienes fueron dejadas a disposición de la Fiscalía en la ciudad de Villavicencio.

Uno de los tres capturados registra antecedentes judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente.

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“Con esta incautación salen de las calles más de 16 mil dosis de alucinógenos; el cargamento de marihuana está avaluado aproximadamente en 120 millones de pesos”, concluyeron las autoridades.

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