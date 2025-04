Vandalizan estatua de Lucho Herrera en Fusagasugá: así reaccionó el exciclista

El exciclista colombiano Luis Herrera llegó al lugar donde estaban los manifestantes y tuvo una discusión con ellos. Foto: Captura de pantalla

Tensión se vivió durante un plantón que se realizó en Fusagasugá, tras conocerse las acusaciones que involucran al exciclista Luis Alberto Herrera, en la muerte de cuatro personas. Los manifestantes pintaron de rojo y colocaron un objeto con forma de fusil en la estatua que homenajea al deportista.

“No lo llamamos vandalismo. Fue un performance que buscó visibilizar una discusión que este país ha ignorado: el peso de las víctimas en la construcción de memoria”, explicó a Blu Radio Yeisson Cajamarca, exfuncionario del Ministerio del Interior y defensor de los derechos humanos.

En el plantón, que se realizó el 24 de abril, estuvo presente Lucho Herrera, quien fue campeón de la Vuelta a España de 1987. “Vengo a dar la cara porque no voy a dejar que irrespeten mi memoria”, dijo. Ante esto, una de las personas le respondió: “Imagínese cómo le duele al país que una figura como usted sea mencionada en algo tan grave”.

Además, otro asistente dijo que “dice mucho que se desaparezcan personas que se negaron a vender una tierra. Hay una discusión abierta”, por lo que la esposa del exciclista, Ingrith López, respondió que “no pueden enlodar el nombre de una persona”.

El reconocido ciclista será investigado por presunta responsabilidad en un caso de desaparición forzada ocurrido en octubre de 2002 en el departamento de Casanare. De acuerdo con los testimonios entregados a la justicia por los exparamilitares Luis Fernando Gómez Flórez, alias Ojitos, y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias Menudencias, exmiembros de las Autodefensas Campesinas de Casanare, Herrera habría solicitado al entonces jefe del grupo armado ilegal, Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, la desaparición de cuatro personas que, según él, eran milicianos de la guerrilla y planeaban secuestrarlo.

Según relató alias Ojitos, el exdeportista les habría entregado dos sobres de manila: uno con fotografías de las víctimas y otro con $40 millones en efectivo. Por est, la jueza que condeno a Gómez Flórez por la desaparición de estas personas, ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que se adelante una indagación formal en contra de Lucho Herrera por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada agravada en concurso homogéneo y homicidio agravado.

Frente a la acusación, Herrera emitió un comunicado en el que aseguró que “jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta. Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre”.