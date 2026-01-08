¿Los ha visto? Buscan a responsables de linchar hasta la muerte a un conductor en El Tintal

Tres hombres son buscados por el delito de homicidio. Foto: Policía de Bogotá

La Policía Nacional presentó a la opinión pública un cartel de Se Busca con el rostro de tres hombres, presuntamente involucrados en el asesinato de un conductor en medio de un linchamiento.

De acuerdo con la Sijin y la Fiscalía, la identificación de los primeros supuestos responsables se logró luego del análisis de 40 horas de video de cámaras de seguridad en el sector de El Tintal. “Se podría dar algún tipo de recompensa cuando se coordine con las autoridades de investigación”, señaló el coronel Álvaro Mora, comandante Operativo de Apoyo Especializado de la MEBOG.

Según la investigación, estas personas al parecer interceptaron al conductor y mediante el uso de objetos contundentes (palos, cadenas, piedras, entre otros), ocasionaron actos vandálicos al automotor y posteriormente, golpearon a la víctima hasta dejarlo gravemente herido. “Esa noche participaron cerca de 200 personas que se movilizaban en motocicleta. Seguimos revisando las cámaras. Si salen otros rostros lo haremos saber”, sentenció Mora.

Con este cartel, la Policía invitó a la ciudadanía a aportar información a través de la línea segura 3058143837 o al correo electrónico mebog.sijinvidajefat@policia.gov.co que permita su individualización, identificación y judicialización, garantizando la absoluta reserva.

Presentamos a la opinión pública este cartel de algunas de las personas que habrían participado en el homicidio de un hombre en #Kennedy.



El caso

Una noche de furia colectiva tiñó de violencia las calles de Bogotá. En la noche del martes 11 de noviembre de 2025, un conductor que iba manejando una camioneta azul por el sector de El Tintal (Kennedy) embistió a varios motociclistas y, en medio de un desesperado intento de escape, arrolló a más conductores e, incluso, terminó impactando una caseta de comidas.

Fue entonces que un grupo de más de 200 conductores de moto se organizaron para empezar la persecución, logrando encontrarlo en el sector de Castilla. Sin embargo, la furia colectiva terminó en violencia, pues varios motociclistas golpearon al conductor con todo tipo de objetos hasta causarle la muerte.

La víctima fue identificada como Mauricio Cendales Parra, de 39 años quien era padre de dos hijas y se dedicaba a la compraventa de vehículos.

En conversación con El Espectador, su sobrino Francilides Rodríguez Cendales aseguró que Cendales atravesaba un tratamiento relacionado con su salud mental y no era una persona violenta. “Es muy probable que lo que pasó después haya sido producto del miedo y la confusión. Lo que nosotros pensamos, sin tener todas las pruebas aún en nuestras manos, es que, en efecto, ocurrió un accidente y él atropelló a alguien. En ese momento se le produjo una crisis y al verse perseguido por tal cantidad de personas, entró en pánico y ese condimento de cosas terminó exacerbando su problema de depresión y agresividad”, relató.

La familia insistió en que una muerte así no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. “Pedimos justicia, pero también humanidad. Lo que le hicieron fue inhumano. A mi tío lo asesinaron y el caso no puede quedar impune”, concluyó.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, durante 2025 se registraron 372 casos por riñas e intolerancia social. Mientras que durante los primeros seis días de este año ya van seis muertes por intolerancia.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.