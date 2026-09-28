El presidente Abelardo de la Espriella se dirigió al país en una alocución en la que tocó temas de seguridad, crisis fiscal, salud, educación y política exterior. En su intervención, solicitó a la justicia "que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones" para que los actuales investigados por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) "colaboren con la justicia a cambio de beneficios".

🔴Pido a la justicia que evalúe ofrecer negociaciones a investigados de Ungrd: De la Espriella

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De la Espriella habla sobre Ungrd, reforma tributaria en el Concejo y más en El Despertador

"A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados y a los que pronto serán investigados y procesados, les digo: arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en sus familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria con verdad. Tendrán, si lo hacen, un castigo atenuado por la colaboración y por el acto de contrición, que es absolutamente necesario", afirmó el presidente.

🔴El tramo final de la tributaria en el Concejo de Bogotá

La reforma tributaria de Bogotá regresa este lunes 28 de septiembre a la plenaria del Concejo para continuar su segundo debate. Pero la discusión ya no empieza de cero: el jueves pasado fueron votados más de 37 de los cerca de 50 artículos de los proyectos 709 y 724 de 2026, incluidos varios de los puntos más controvertidos. Entre ellos quedó aprobada, por 23 votos contra 20, la sobretasa al predial que financiará el nuevo sistema de alumbrado público desde 2027, así como la modernización de la red con luminarias LED, telegestión e internet de las cosas.

También recibió luz verde la modificación del ICA, que establece, entre otros cambios, una tarifa para el sector financiero del 20 por mil hasta 2027, 19 por mil en 2028 y 18 por mil desde 2029. Para hoteles, restaurantes y bares quedaron tarifas diferenciadas del 13, 12 y 11 por mil, respectivamente. La plenaria aprobó además la sobretasa bomberil para contribuyentes del ICA con ingresos netos iguales o superiores a 38.000 UVT y ajustes al procedimiento tributario. El paquete ha generado posiciones encontradas: mientras la Administración argumenta que busca financiar inversiones y reorganizar la estructura tributaria, sectores políticos y económicos han cuestionado el impacto de algunos incrementos sobre empresas y contribuyentes.

Lo que ocurra este lunes será, entonces, la continuación de una votación ya avanzada. Entre los asuntos que quedaron pendientes están varios de los incentivos tributarios incluidos en la reforma, después de una jornada de más de nueve horas que obligó a suspender el debate. Solo cuando la plenaria termine de votar el articulado completo podrá conocerse la versión definitiva que, de ser aprobada, pasará a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán. Hasta entonces, las nuevas tarifas, exenciones y sobretasas aprobadas artículo por artículo todavía no están vigentes.

🔴Ideam prevé que la onda tropical seguirá provocando lluvias fuertes en buena parte del país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó que la onda tropical número 52, que ya altera el patrón de lluvias en el norte de Colombia, mantendrá las precipitaciones en las próximas horas en el país.

Según informó la entidad, la onda “continuará generando lluvias fuertes para la noche, incrementando las precipitaciones en las regiones Caribe, Orinoquia, Andina y Pacífica”.

Como explica Carolina Rueda, subdirectora del Ideam, “en este momento, en la región Caribe tenemos activa la temporada de ciclones tropicales que va hasta el 30 de noviembre y que afecta principalmente al sector norte del país”.

🔴Bélgica y Francia se miden esta tarde en el gran partido de la jornada de la UEFA Nations League

Las dos selecciones comenzaron con victoria y ahora se enfrentan por el liderato parcial del grupo 1 de la Liga A. Francia derrotó a Turquía con un gol de Kylian Mbappé, quien se lesionó en esa acción y estará al menos dos semanas fuera de las canchas, una baja que afecta tanto al combinado francés como a Real Madrid. Bélgica, por su parte, llega con confianza después de vencer 2-0 a Italia de visitante.

Además del duelo entre belgas y franceses, Turquía se enfrentará a Italia y Suecia jugará contra Polonia, en una jornada que tendrá varios encuentros del torneo europeo. Los tres partidos mencionados se disputarán desde la 1:45 p. m., hora de Colombia, y podrán seguirse a través de ESPN y Disney+.

🔴Siguen los vencimientos para declarar renta

Esta semana, el vencimiento para declarar renta es para quienes su Número de Identificación Tributario (NIT) termina en 65,66,67,68,69 y 70.

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La DIAN ha recordado a los contribuyentes que es importante cumplir con esta obligación en los tiempos establecidos. Según lo explicado por la directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, Sonia Liliana Tejedor, presentar la declaración de renta después de la fecha límite puede generar una sanción desde el primer día de retraso. Esto se debe a que la DIAN no cuenta únicamente meses completos, pues la norma habla de “mes o fracción de mes”, de manera que incluso unos pocos días pueden activar la sanción.

“Si el contribuyente presenta la declaración voluntariamente, antes de que la DIAN lo emplace formalmente, la sanción general por extemporaneidad corresponde al 5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, sin superar el 100 % del impuesto”, detalla.

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También es importante tener en cuenta que si la declaración no arroja impuesto a pagar, eso no significa que necesariamente no haya una sanción, ya que, según las reglas del Estatuto Tributario, pueden entrar en juego los ingresos brutos o el patrimonio.

🔴Trump espera reanudar diálogo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que confía en que las conversaciones con Irán puedan reanudarse eta semana. Sus palabras llegan en medio de un clima de tensión entre ambos países, marcado por meses de fricciones diplomáticas.

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Sin embargo, Trump rechazó una propuesta de tregua presentada por Teherán, lo que sugiere que, pese a la disposición a retomar el diálogo, persisten diferencias importantes entre ambas partes sobre los términos de un posible acuerdo.