El Despertador: Tensión en la decisión del CNE sobre Cepeda, proyecciones fiscales y más

🔴 Crece tensión por decisión del CNE sobre Cepeda

El Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá definir este lunes si Iván Cepeda y Daniel Quintero pueden entrar al tarjetón de las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. Sin mencionar directamente a Iván Cepeda, el presidente Petro se refirió al futuro de la llamada consulta del “Frente por la Vida”. “Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia. Si la consulta del año pasado se califica de interpartidista, no fue sino porque el mismo CNE no dio el paso a tiempo, como se le solicitó, al derecho fundamental de la ciudadanía a fundar partidos y asociaciones políticas”, aseguró.

A todo esto se suma que este domingo se conoció que el magistrado Álvaro Echeverry fue recusado por el exregistrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán. De acuerdo con el documento que llegó al CNE, Echeverry debe apartarse del estudio porque Roy Barreras, precandidato de la consulta, dijo en una entrevista que tuvo una comunicación con el magistrado en la que le dijo que la ponencia debería ser unánime en favor de Iván Cepeda.

🔴 Esta semana se conocerán las proyecciones fiscales del Gobierno

El Ministerio de Hacienda informó que presentará en los primeros días de esta semana el Plan Financiero, aunque aún no se ha confirmado la fecha. En ese documento, el Gobierno de Gustavo Petro actualizará las proyecciones de ingresos y gastos para este año.

La presentación del Plan Financiero estaba prevista inicialmente para el pasado viernes 30 de enero. Sin embargo, tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional la emergencia económica, el Ministerio de Hacienda aplazó la publicación del documento para ajustar las cifras a la nueva realidad.

🔴 EE. UU. en cierre de gobierno, ¿hasta cuando?

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, se mostró este domingo confiado en que el cierre del Gobierno federal decretado la medianoche del sábado por falta de fondos se resolverá el próximo martes con la aprobación de una extensión del presupuesto.

El Senado aprobó el viernes, tras un acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas, esquivar la clausura del Gobierno, pero este entró en un cierre técnico a la espera de que la Cámara Baja se reúna para aprobar la medida. “Estoy convencido de que lo lograremos el martes”, dijo Johnson en una entrevista con la cadena Fox News.

En otra entrevista con NBC, admitió que existe un “desafío logístico” para lograr que todos los congresistas regresen a tiempo a Washington debido a la tormenta de nieve que azotó a Estados Unidos. Los demócratas de la Cámara de Representantes no han garantizado sus votos para aprobar la medida, pero Johnson cree que con el voto favorable de los republicanos, quienes tienen una estrecha mayoría, será suficiente.

🔴 Todos los ojos sobre Artemis II

Hoy, 2 de febrero, continuarán los ensayos para la misión Artemis II, que busca llevar a tripulantes humanos hasta la Luna nuevamente. Desde Florida, Estados Unidos, se espera que la prueba de carga de combustible tenga éxito, lo cual será un factor clave para que los encargados tengan más claridad sobre una fecha de lanzamiento, que no será antes del domingo 8 de febrero.

🔴 Gestión del agua, en debate de control político en el Concejo de Bogotá

Este lunes 2 de febrero de 2026, a las 9:00 a. m., la Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Concejo de Bogotá realizará un debate de control político sobre la gestión del agua, su uso y aprovechamiento. La sesión se llevará a cabo en el Recinto de los Comuneros, en desarrollo de la Proposición Priorizada No. 086, aprobada el 22 de enero de 2026. Al debate están citados la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Natasha Avendaño García, y el secretario distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, y contará con la participación de organismos de control y vigilancia.