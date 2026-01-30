Decisión clave de tasas de interés, cifras de desempleo, consulta de la izquierda y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Banco de la República decidirá sobre las tasas de interés

Este viernes la junta directiva del Banco de la República se reúne para tomar la primera decisión del año sobre tasas de interés y la mayoría de proyecciones señalan hacia una subida inminente. De acuerdo con el sondeo que realiza Fedesarrollo con analistas, el Banco subiría este viernes sus tasas en 50 puntos básicos, lo que las llevaría a 9,75 %.

Si se concreta un alza, sería la primera vez que la junta directiva del Emisor tome la ruta de subida desde abril de 2023, cuando se registró el último incremento de tasas justo después de alcanzar el pico inflacionario pospandemia, que llevó el indicador a 13,34 %.

🔴 Desempleo en 2025

Hoy el DANE publica los datos de desempleo para el cierre de 2025.

Las cifras de desempleo han mostrado una mejoría constante durante las últimas mediciones y, actualmente, se encuentran en sus puntos más bajos en años recientes.

Sin embargo, buena parte de las ganancias en empleo han sido en el reglón conocido como el “cuenta propismo”, que suele estar asociado a trabajos informales.

De hecho, en la medición de noviembre, la informalidad (55,4 %) se encuentra prácticamente en el mismo nivel que este mes de 2024 y mostró un crecimiento de 602.000 personas entre octubre y noviembre de 2025.

🔴 Pistas para saber cuáles serán los rostros definitivos de la consulta de la izquierda el 8 de marzo

Este viernes se conocerán detalles sobre lo que sería la decisión del Consejo Nacional Electoral respeto a la participación de Iván Cepeda en las consultas del próximo 8 de marzo.

Esta noticia llegaría luego de que la Registraduría Nacional, le negara a Daniel Quintero la posibilidad de medirse en urnas en la consulta del Frente por la vida, anteriormente llamada Pacto Amplio, debido a su participación en la consulta del 26 de octubre -en la que también participó Cepeda-.

🔴 EE. UU. evita otro cierre de gobierno

Los demócratas y republicanos del Senado de EE.UU. y la Casa Blanca llegaron este jueves a un acuerdo de financiación bipartidista para evitar un nuevo cierre del Gobierno federal en la medianoche del viernes, según medios.

El acuerdo divide la propuesta presupuestaria para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), objeto del desacuerdo entre los legisladores de otro proyecto “minibus” para extender la financiación de otras partidas que permitirán mantener los fondos para el funcionamiento del Gobierno federal.

La financiación para el DHS, responsable del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en los niveles actuales y sin cambios hasta el 13 de febrero con una resolución de continuidad presupuestaria, según informó The Hill con fuentes de miembros del Congreso de ambos partidos.

La negociaciones se han centrado en el tiempo que se mantendría esa resolución, que finalmente será de dos semanas como demandaban los demócratas, que querían presionar en este impás presupuestario para obligar al DHS y el ICE ha cambiar susa agresivas tácticas contra los inmigrantes indocumentados y que han llevado a la muerte de dos civiles a tiros por parte de agentes federales en Mineápolis.

🔴 Premios Grammy 2026: hora, dónde son y cómo verlos en vivo

Este domingo 1 de febrero, se celebra la 68ª entrega anual de los Premios Grammy, desde el Crypto Arena de Los Ángeles. La ceremonia, que podrá verse en vivo a través de TNT y HBO Max, comenzará a las 8 p.m. con una previa y alfombra roja a las 7 p.m. Todos los detalles y cómo le irá a los colombianos nominados también estarán en Vea de El Espectador.

Algunos de los aspirantes nuestros a los galardones son Karol G y Andrés Cepeda (Mejor Álbum Pop Latino), Feid y J Balvin (Mejor Álbum Urbano), Aterciopelados y Bomba Estéreo (Mejor Álbum Rock/Alternativo), Paola Jara (Mejor Álbum Mexicano) y Grupo Niche (Mejor Álbum Tropical).