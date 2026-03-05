Decisión de la Corte sobre caso Ungrd, guerra en Medio Oriente y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Continúan alertas por riesgos de violencia y fraude de cara a las elecciones

Tras alertas de violencia electoral contra candidatos y advertencias hechas desde la Defensoría del Pueblo, donde aseguran que han “visto vallas en Cauca donde está la imagen de algunos candidatos a la Presidencia de la República, de candidatos de derecha o de oposición al gobierno actual, en las que grupos armados dicen que les es vedado entrar a ese territorio”. Las elecciones avanzan en tensión, tanto por estas situaciones como por los choques entre el presidente Gustavo Petro con las instituciones electorales.

Además hay nuevas alertas emitidas por la Misión Observación Electoral (MOE), que afirmó que “el número de municipios en riesgo consolidado por coincidencia de factores indicativos de fraude y de violencia [de cara a las elecciones] aumentó a 185 (frente a los 170 que se presentaron el 4 de febrero, fecha de lanzamiento de los Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones 2026). De estos, 94 municipios están en riesgo extremo".

🔴 Corte Suprema define este jueves si congresistas involucrados en caso Ungrd irán a juicio

Este jueves 5 de marzo continúa el debate en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el que se espera que se defina el llamado a juicio de los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, investigados por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Esta decisión clave, que podría adoptarse a solo tres días de las elecciones legislativas, afectaría a algunos de estos congresistas, quienes aspiran a repetir curul. Se trata de Wadith Manzur, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.

Aunque los seis congresistas se han declarado inocentes, las investigaciones indicarían que, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aprobado millonarios créditos de la Nación a finales de 2023 a cambio de proyectos de la Ungrd.

🔴 Ecopetrol en números rojos

Ecopetrol cerró 2025 con caídas en ingresos, utilidades y ebitda, confirmando su tercer año consecutivo de retrocesos.

Los ingresos bajaron 10,2 % hasta COP 119,7 billones, las utilidades se desplomaron 39,5 % a COP 9 billones y el ebitda cayó 13,8 % a COP 46,7 billones.

Ricardo Roa, presidente de la petrolera, intentó destacar logros en producción (745.000 barriles diarios) y eficiencias históricas por COP 6,6 billones, pero reconoció que el entorno de menores precios del crudo, revaluación del peso y presiones tributarias golpeó las finanzas.

El resultado deja a la empresa estatal con las utilidades más bajas en ocho años —salvo la pandemia— y bajo la lupa de inversionistas y del Gobierno, que recibió COP 35 billones en transferencias.

🔴 Arrancan obras del nuevo Campín

Este miércoles 4 de marzo arrancaron oficialmente los trabajos del proyecto que levantará un nuevo Nemesio Camacho El Campín dentro del complejo deportivo del mismo sector y que busca convertir el entorno en un polo de deporte, cultura y entretenimiento.

Uno de los objetivos del nuevo diseño es corregir problemas históricos del actual Campín, especialmente en visibilidad. Según explicó la administración, el nuevo estadio tendrá una geometría que permitirá ver el campo de juego desde cualquier tribuna sin obstáculos. “Este estadio garantizará que cualquier espectador, incluso en la localidad más alta, tenga una visual plena del partido”, explicó el alcalde.

Otra de las decisiones clave del proyecto es que el actual estadio El Campín seguirá operando durante los próximos años, lo que permitirá mantener partidos de fútbol, conciertos y otros eventos mientras avanza la construcción del nuevo escenario dentro del complejo.

🔴 La pestilencia anuncia que se retira tras 40 años de música

La icónica banda La Pestilencia, que se ha convertido en un referente del punk de la región, sorprendió al anunciar que se retira de los escenarios. La agrupación dará su último concierto en Bogotá, que se realizará el próximo 28 de noviembre en el Coliseo MedPlus de la calle 80.

La pestilencia, liderada por Dilson Díaz, ha logrado a través de sus trabajos no solo tocar música, sino mostrarla como una herramienta de crítica social para pronunciarse sobre temas pertinentes.

Las canciones de la banda, nacida en 1986, en medio de un país en crisis por el narcotráfico y la violencia, se han referido al consumismo, a los conglomerados y su poder, a la violencia y a una sociedad desigual.