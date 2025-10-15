Decisiones electorales importantes, expectativa en Gaza y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Consejo Nacional Electoral tomará decisiones sobre dos procesos claves

Para este miércoles a las 10:00 a. m. está citada la sala plena del órgano electoral. En fila está una votación por la recusación del magistrado Álvaro Hernán Prada en el caso de la campaña presidencial del Pacto Histórico, de la que es ponente. Esa decisión será determinante, pues podrá destrabar una decisión clave que toca a figuras como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Sumado a eso, se busca evacuar las investigaciones andando contra la Unión Patriótica y el Polo Democrático para dejar en firme la creación del partido del Pacto Histórico. Además, se espera que la magistrada Maritza Martínez (Partido de la U) presente otra ponencia sobre la decisión del uso del logo de la coalición en la consulta, esta vez con sentido negativo, lo que volverá a encender el debate sobre el mecanismo que convocará a las urnas en menos de 12 días.

🔴 Resultados contra el ‘Paseo Millonario’

Este 15 de octubre, la Policía Metropolitana de Bogotá dará a conocer importantes anuncios sobre la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al ‘paseo millonario’. Los anuncios serán presididos por el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal del GAULA. Adicional, Cesar Restrepo Flórez, secretario de Seguridad y el Brigadier General, Giovanni Cristancho Zambrano, comandante Policía Metropolitana, entregarán declaraciones.

🔴 Expectativa en Gaza por siguientes fases del acuerdo

Gaza espera la entrada de ayuda humanitaria en cumplimiento del acuerdo de alto el fuego, mientras Israel aguarda a que Hamás entregue los 24 cuerpos de rehenes restantes ante el enfado de las familias de los cautivos que aún esperan la llegada de los restos de sus seres queridos.

🔴 Protestas en Perú

Una nueva manifestación de la denominada ‘Generación Z’ convoca a los peruanos en el centro de Lima a protestar contra el Gobierno y el Congreso, ante la ascensión al sillón presidencial del congresista José Jerí a falta de seis meses para las elecciones.

Entre tanto, un juez de la Corte Nacional de Justicia evaluará el requerimiento de prohibición de salida del país por hasta tres años contra la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) mientras continúan algunas de las investigaciones abiertas contra ella en la Fiscalía por presunta corrupción.

🔴 Cierre de campañas en Bolivia

Los candidatos opositores, el centrista Rodrigo Paz y el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga, realizan sus cierres de campaña antes de la segunda vuelta presidencial que se celebrará en Bolivia el 19 de octubre.

🔴Defensoría rechaza plan de atentado contra el contralor general y dos congresistas

La Defensoría del Pueblo rechazó la información conocida sobre un posible plan de atentado contra el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, la representante a la Cámara, Catherine Juvinao y la senadora Paloma Valencia. Según explicó la entidad, el plan habría sido identificado por el Gobierno y celebró que se hubieran adoptado medidas de protección.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la Defensoría señaló que la posible existencia de dicho plan también pone en riesgo el ejercicio de la política para las mujeres e hizo un llamado urgente a la Fiscalía para que avance en el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, la entidad se puso a disposición de articular esfuerzos con otras ramas del poder público para acompañar al contralor general y a las dos congresistas.

🔴 El concierto en Bogotá que celebrará los 20 años del Cartagena Festival de Música (Cartagena Music Festival)

El Cartagena Festival de Música inicia la celebración de sus 20 años con un concierto gratuito en Bogotá. El 25 de octubre, el Auditorio León de Greiff recibirá al dúo formado por la arpista galesa Catrin Finch y la violinista irlandesa Aoife Ní Bhriain, quienes interpretarán obras de Bach, Saint-Saëns y Kikta. La segunda parte del concierto estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por Rubián Zuluaga, con un repertorio que incluye Goyescas de Granados, la Suite de Peer Gynt No. 2 de Grieg y la Suite de Romeo y Julieta de Tchaikovsky.

El Festival se realizará del 4 al 12 de enero de 2026 en Cartagena, bajo el tema “El alma & el cuerpo: Universalismo musical y escuelas nacionales”.