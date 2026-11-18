Defendemos al extremo la libertad de opinión de columnistas y caricaturistas
Esta semana, en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos que una columna de Cecilia Orozco analizando los escándalos que han venido saliendo sobre el expresidente Petro y una extraña resurrección del viejo video de Felipe Zuleta en sus espacios fuera de El Espectador atacando a una de sus compañeras activaron una andanada de mensajes. Como lo hemos reiterado, en este periódico defendemos al extremo la libertad de opinión de columnistas y caricaturistas.
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