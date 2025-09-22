El Despertador: Deportivo Cali, campeón; pulso por importaciones y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 ¡Hay nuevo campeón en la Liga Femenina!

Deportivo Cali se coronó campeón de la Liga Femenina tras vencer a Santa Fe en una dramática final definida por penaltis en Palmira. Leidy Lorena Cobos igualó la serie con su gol en el primer tiempo y, pese a que las leonas terminaron con nueve jugadoras, resistieron hasta el final. En la tanda, Luisa Agudelo atajó el primer cobro y las azucareras no fallaron ninguno, sellando el 5-4 definitivo con Loren Yanid Sánchez para lograr su tercera estrella y convertirse en las primeras bicampeonas de la historia del torneo.

🔴 El pulso de las importaciones

Este lunes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará el resultado de las importaciones durante el mes de julio. También informará sobre el panorama de la balanza comercial, que dice si entran más productos al país de los que se exportan.

Se trata de un tema clave para entender la dinámica de los flujos de entrada y salida de dólares de la economía local por el comercio de bienes.

El último dato del DANE, de junio, muestra que las importaciones fueron US$5.336,8 millones CIF y presentaron un crecimiento de 14,5 % con relación al mismo mes de 2024. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 18,7 % en el grupo de manufacturas:

🔴 Nueva grieta en la contienda electoral del Pacto

Las divisiones y disputas dentro del Pacto Histórico se agudizan en un momento de adversidad para la izquierda en Colombia. En medio de una disputa jurídica que les permita unificar todas las fuerzas de este espectro en un único partido, el exalcalde de Medellín sigue generando controversia en este partido. Tras la disputa con Gustavo Bolívar por una presunta falsa información sobre la campaña del exdirector del DPS, ahora, una pancarta difundida por Quintero causa malestar en esta bancada.

Precandidatos, congresistas y militantes del Pacto señalaron que Quintero no representa los ideales del progresismo y lo señalaron como un “infiltrado” y “oportunista” en esta contienda. El propio Bolívar aseguró que “esta persona no representa los valores progresistas de tolerancia y respeto por la diversidad sexual. Triste ver compañer@s, que se decían de izquierda celebrando el cierre del congreso, la burla a la Comunidad LGBTQ+, las alianzas de esta persona con la política tradicional y su odio hacia quienes piensan diferente (a la derecha hay que mandarla a la mierda)”.

🔴 Centro Democrático revela apuesta fiscal para 2026

Dando continuidad a sus foros, la bancada de Centro Democrático dejó en claridad que una de sus primeras apuestas, en caso de llegar a la Casa de Nariño en 2026, será la reducción del Estado y numerosos recortes en ministerios. El uribismo buscaría en cuatro años pasar de 19 ministerios a, como mínimo, 11 carteras, fusionando muchas de ellas. María Fernanda Cabal propuso una Agencia de Eficiencia Administrativa, como en Estados Unidos, con la que se evaluarían los sectores para recortar.

🔴 Francia y Arabia Saudí impulsan reconocimiento del Estado palestino en conferencia internacional

La conferencia organizada para este lunes en la Asamblea General de la ONU por Francia y Arabia Saudí busca avanzar en la solución de los dos Estados en el conflicto entre Israel y Palestina. El encuentro servirá como foro para que potencias occidentales como Francia, Reino Unido, Australia y Canadá den el paso de reconocer oficialmente al Estado palestino, a pesar de la oposición expresa de Estados Unidos.

Estados Unidos se ha mostrado en contra de este reconocimiento, alegando que la Autoridad Palestina mantiene vínculos con el terrorismo. Esta postura ha generado tensiones diplomáticas, ya que más de 140 países, incluidos España, Reino Unido, Canadá y Australia, han reconocido al Estado palestino.

🔴 Acuerdo entre la Secretaría de Educación y la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE)

La Secretaría de Educación de Bogotá realizará una rueda de prensa a las 8:00 de la mañana. El objetivo es explicar el alcance del acuerdo firmado entre la entidad y la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), que agremia a un poco más de 9.000 docentes de la ciudad.

El debate de la discusión se ha centrado en los descuentos que desde julio ha hecho esa entidad de la Alcaldía a los salarios de los docentes que han participado en manifestaciones durante el horario escolar. Esta medida, como explicó en su momento la secretaria de Educación, Isabel Segovia, obedeció al incumplimiento de unos acuerdos por parte de la ADE.

Esas diferencias entre ambas entidades dieron origen a la asamblea permanente de la organización sindical, que tuvo lugar entre el lunes 15 de septiembre y el viernes 19 de septiembre. Por eso, la decisión que tomó la entidad fue la de devolver el dinero descontado a los docentes por participar en las movilizaciones de marzo, abril, junio y julio.

Además de la devolución del dinero, se repondrá el tiempo escolar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por las actividades pedagógicas no desarrolladas en el marco de estas movilizaciones.

🔴 “Un poeta” competirá en el Festival de Cine de San Sebastián

Las aventuras y desventuras de Óscar Restrepo, un poeta de amplio corazón, pero con una vida bastante inestable, llegaron este domingo al Festival Internacional de Cine de San Sebastián de la mano del director colombiano Simón Mesa Soto, después de su paso por Cannes, donde obtuvo el Premio del Jurado.

Ambientada en Medellín y rodada en película de 16 milímetros, ‘Un Poeta’, que participa en la sección Horizontes Latinos del certamen español, narra en tono de comedia social la vida de Restrepo ( Ubeimar Ríos), un poeta frustrado y melancólico que busca redención al conocer a Yurlady (Rebeca Andrade) una joven talentosa en la escritura.

Mesa Soto apostó por actores naturales para dar vida a los personajes de su película, lo que, en el caso del seleccionado para protagonista, “lo cambió todo”. “En parte porque yo tenía una idea más preconcebida del personaje, tal vez más parecida a mí en sus formas, pero la personalidad, la manera de hablar, de ser, viene de Ubeimar”, aseguró el cineasta en una entrevista.