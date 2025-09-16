Descertificación de Colombia, la JEP, paro en Bogotá y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Debate alrededor de la descertificación a Colombia en la lucha antidrogas

Una vez conocida la decisión oficial de los Estados Unidos sobre la descertificación a Colombia en la lucha antidrogas, tanto precandidatos presidenciales como congresistas y mandatarios regionales elevaron su voz de preocupación frente a las medidas adoptadas por la Casa Blanca.

Según señaló el conservador Efraín Cepeda, “la imagen internacional de Colombia se deteriora mientras Petro piensa únicamente en su campaña política, impulsando a sus candidatos al Congreso y la Presidencia e irrespeta a los demás poderes públicos”.

Para Juan Manuel Galán, precandidato por el Nuevo Liberalismo, “Se trata de una de las peores señales internacionales que ha recibido nuestro país en décadas. La descertificación no golpea a un presidente: golpea a los colombianos, a nuestra economía, a la confianza de los inversionistas, al turismo y a miles de empleos que hoy están en riesgo.”.

No obstante, en el sector de gobierno la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro aseveró que este “es un acto unilateral e ilegítimo. Ningún país tiene la potestad de juzgar a otro; esa es una facultad exclusiva de los organismos multilaterales como la ONU .(...) Esta medida no afecta a los narcos; afecta a los colombianos honrados que buscan un futuro en legalidad”.

Desde algunos sectores piden medidas urgentes respecto a la erradicación de cultivos ilícitos, mientras en simultáneo insisten en la salida de la directora del programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda.

🔴 La JEP leerá la primera sentencia proferida contra siete exjefes de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunciará este martes 16 de septiembre las primeras sentencias contra siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc, quienes reconocieron su responsabilidad en más de 21.000 casos de secuestros y otros crímenes cometidos entre 1993 y 2016.

Estas personas recibirían sanciones “restaurativas”, las que incluyen trabajos humanitarios, búsqueda de desaparecidos y proyectos de memoria histórica.

🔴 Paro de conductores

A partir de las 7:00 a. m. se llevará a cabo la movilización en la que participarán conductores de distintos gremios, quienes se concentrarán en al menos siete puntos estratégicos de la ciudad, por diferentes inconformidades con el Distrito.

Los lugares de encuentro son: Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba, Calle 95 con Carrera 15, Biblioteca Virgilio Barco, Carrera 11 con Calle 69, Plaza de Bolívar, Centro Mayor y Autopista Sur con Avenida Villavicencio. Además, las autoridades indicaron que habrá más de 80 gestores de diálogo y señalaron que si bien garantizan el derecho a la protesta pacífica, también lo harán para quienes se movilizan en transporte público y no participan de la misma.

🔴 ¿Cómo va el comercio en Colombia?

Este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará los resultados de la Encuesta Mensual de Comercio (EMC), con corte a julio.

Es reporte más reciente es el de junio, en el que este renglón de la economía evidenció un positivo desempeño. En su variación anual, las ventas reales consolidaron un aumento del 10,3 %, mientras que el personal ocupado creció un 0,3 %. En el año corrido (enero - junio), las ventas crecieron 10,8 % mientras que el número de trabajadores cayó 0,7 puntos porcentuales.

El crecimiento más tímido se dio en los últimos doce meses, pues las ventas reales repuntaron en un 8,4 %, mientras que el personal ocupado cayó un 1 %.

En junio, el grupo de mercancías que más aumentó fue el de equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico, con 57 %. En contraste, el que más cayó fue el de combustible para vehículos automotores, con un -2,3 %.

🔴 Trump apunta a Antifa y la “izquierda radical” por caso Kirk

El presidente Donald Trump declaró el lunes que consideraría declarar a la coalición Antifa como una organización terrorista en Estados Unidos si fuera necesario, a medida que avanza la investigación por el asesinato del influencer conservador estadounidense Charlie Kirk.

Los rastros de ADN hallados en la escena del crimen coinciden con el sospechoso Tyler Robinson, declaró el lunes el director del FBI, Kash Patel.

Robinson, de 22 años, se entregó a la policía tras una persecución de 33 horas y se espera que sea acusado formalmente por el asesinato a finales de esta semana.

Las autoridades dijeron que el sospechoso utilizó un rifle de francotirador para matar a Kirk con una sola bala en el cuello, desde una azotea, durante un evento el pasado miércoles.

“Puedo informar hoy que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y el ADN en el destornillador han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia”, dijo Patel en Fox News.

🔴 Copa Libertadores

Las fases de cuartos de final de las copas Libertadores y Sudamericana de fútbol empiezan este martes con los partidos de ida de los encuentros Vélez Sarsfield-Racing Club en la primera y Lanús-Fluminense, en la segunda.

🔴 Champions League

Con la experiencia del pasado año todavía reciente en la memoria, con el París Saint-Germain como vigente campeón, arranca este martes una nueva edición de la Liga de Campeones con una jornada en la que el rey de la competición, Real Madrid, recibe al Olympique Marsella; el Arsenal, aspirante al cetro, visita al Athletic Club en San Mamés; y el Tottenham, vigente campeón de la Liga Europa, se mide en su feudo al Villarreal.

🔴 Copa Betplay

Luego de caer el fin de semana contra Alianza por 3-0, Millonarios recibe a Envigado en el estadio de techo en los octavos de la Copa Betplay. El Embajador, que no ha tenido un buen semestre, deberá remontar un 1-0 si desea pasar a la siguiente ronda. El partido será a las 8:10 p.m.