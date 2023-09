Día sin carro, Benedetti a indagatoria, Luis Díaz debuta y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Jornada de Día sin Carro y sin Moto en Bogotá

Se avecina una nueva jornada de Día sin Carro y sin Moto en Bogotá y son muchos los detalles que los y las capitalinas deben tener en cuenta a la hora de movilizarse por la ciudad. Recuerde que la restricción aplica a partir de las 5:00 a.m. e irá a hasta las 9:00 p.m., es decir, que durante el lapso de esas 16 horas, ningún vehículo particular —o que no esté en la lista de los vehículos que sí pueden circular— podrá sacar el carro o moto, de lo contrario, serán multados.

🔴 George R. R. Martin y otros escritores demandan a la empresa OpenAI por “robo sistemático”

Los escritores George R.R. Martin, John Grisham y Elin Hilderbrand, entre otros autores, denunciaron a la empresa tecnológica OpenAI, creadora del chatbot con inteligencia artificial generativa ChatGPT. Los literatos acusan a la empresa de violar sus derechos de autor y de un “robo sistemático a escala masiva” de sus obras. Los escritores apuntaron que la empresa incorporó el contenido de sus libros a sus “modelos de lenguaje” (LLM), que entrenan a su IA generativa, capaz de crear contenido en un lenguaje sofisticado en imitación al humano.En la denuncia, presentada el martes 19 de septiembre, apunta que usuarios de ChatGPT han usado esta herramienta para escribir precuelas y secuelas del superventas como “Canción de hielo y fuego” de Martin, serie de novelas de fantasía que fue adaptada a la exitosa serie de HBO “Juego de Tronos”. El escritor aún no ha publicado las dos novelas finales de esta trama.

🔴 Lula le muestra a Zelenski su búsqueda de paz a toda costa

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le dijo este miércoles a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que Brasil dialogará con quien sea necesario para lograr una solución pacífica al conflicto entre Ucrania y Rusia, en el encuentro que tuvieron paralelo a la Asamblea de la ONU. En una rueda de prensa al término de la reunión, el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, señaló que con esos acercamientos incluso se podría iniciar “alguna conversación directa entre las dos partes involucradas” y hasta habló de un posible encuentro de Lula con el presidente ruso, Vladimir Putin.”El presidente Lula ya se ha encontrado en el pasado numerosas veces con el presidente Putin. Si se dan las condiciones, si se tiene esa posibilidad, no tengo duda que se encontrarán”, dijo el canciller al ser cuestionado sobre si Lula se reuniría con el mandatario ruso después de su encuentro con Zelenski. El encuentro entre el líder progresista y el presidente ucraniano fue el primero presencial de los dos mandatarios desde el inicio de la guerra, aunque ya habían conversado en marzo por videoconferencia.

🔴 Benedetti, a indagatoria en la Corte Suprema

El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, deberá cumplir con una indagatoria programada por la Corte Suprema de Justicia por la supuesta exigencia de dineros en 2010 para que la Fiduprevisora les desembolsara a docentes del departamento de Córdoba, en los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica, el pago de derechos pensionales. La indagatoria será presidida por el magistrado Francisco Javier Farfán.

🔴 Emiliana Arango busca la semifinal del Abierto de Guadalajara

Emiliana Arango, tenista colombiana de 22 años, que es la 180 del escalafón femenino mundial, se medirá hoy, después de las 8:00 de la noche, con la novena del mundo, la griega Maria Sakkari, segunda mejor preclasificada del torneo. La ganadora pasará a las semifinales del Abierto WTA 1000 de Guadalajara, en México.

🔴 Debuta Luis Díaz en la Europa League

Desde las 11:45 de la mañana, Liverpool se mide hoy al LASK Linz de Austria. Será el debut del equipo inglés en el que juega el colombiano Luis Díaz y que es el gran favorito para llevarse el título.

🔴 El Pacto Histórico se pronunció sobre el caso de Sociedad Aérea de Ibagué

El Pacto Histórico emitió un comunicado sobre la polémica que se ha desatado por la relación entre las campañas a la Presidencia y el Congreso de la colectividad en 2022 con la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), una empresa de aviación mencionada en un presunto caso de narcotráfico. En el documento, se aclara que el representante legal de la compañía es Eduardo Restrepo Bardón, padre de Carlos Eduardo Restrepo Osorio (‘Caco’), piloto vinculado a SADI y quien admitió cargos por narcotráfico en Estados Unidos. “En ningún momento el gerente de campaña contrató con un piloto particular, sino que contrató los servicios aéreos de una empresa de aviación legalmente constituida en el país”, agregó la colectividad. El Pacto agregó que la factura electrónica de la empresa fue debidamente reportada en los gastos de la campaña al Senado, como lo habría reportado el Consejo Nacional Electoral (CNE).