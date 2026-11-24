El presidente Abelardo de la Espriella anunció acciones para dar con los responsables. "Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que…

En la noche de este lunes 23 de noviembre la gobernación del Meta, ubicada en Villavicencio, fue blanco de un ataque con explosivos. De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, las instalaciones quedaron destruidas. De acuerdo con la Policía de la ciudad, el hecho dejó un saldo preliminar de más de 19 heridos.

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Diez años del Acuerdo de Paz, ataque a Gobernación del Meta y más, en El Despertador

El presidente Abelardo de la Espriella anunció acciones para dar con los responsables. "Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales", dijo el mandatario en su cuenta de X. De la Espriella aseguró que "el narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz".

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🔴 Se cumplen 10 años del Acuerdo de Paz con las FARC

Este marte 24 de noviembre se cumple una década desde que se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la otrora guerrilla de las FARC en el Teatro Colón de Bogotá. En ese texto se definieron seis puntos: reforma rural integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; víctimas del conflicto; implementación y verificación.

El acuerdo que hoy se conmemora marcó un precedente a nivel mundial por ser un modelo de paz con garantías de verdad, justicia y reparación, pero una década después no se ha logrado la ejecución completa de ninguno de esos ejes.

Hoy a lo largo del día se llevarán a cabo ventos para conmemorar el acuerdo. Dentro de la agenda se tienen previstos conversatorios como el de "Sometimiento a la justicia: ¿fin de las negociaciones de paz?", que se llevará a cabo en el auditorio Fabio Lozano, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

🔴 Pacto toma medidas por casos de diplomas supuestamente falsos

La bancada del Pacto Histórico sostuvo una extensa reunión para analizar las denuncias por los supuestos diplomas falsos que habrían presentado varios de sus congresistas a diferentes instancias del Estado. El caso más notorio es el de la representante por Antioquia, Luz Verónica Estrada, quien se encuentra en el ojo del huracán y ya fue sancionada por la Procuraduría.

En efecto, esa colectividad instaló la Comisión Nacional de Ética que evaluará los casos denunciados. Eso sí, en esta misma jornada fueron claros en señalar: "Si se comprueba que algún integrante de nuestra bancada falsificó un diploma o documento académico, deberá asumir las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley colombiana. No amparamos ninguna conducta que atente contra la fe pública".

En ese mismo comunicado también se dejó la salvedad que para el ejercicio de los congresistas no se requiere un título universitario, pues en la Constitución se contemplan condiciones básicas como la nacionalidad colombiana y un mínimo de edad para Cámara (25 años) y el Senado (30 años).

🔴 El mercado sigue reaccionando ante el regreso de Huang a Nvidia

La bolsa de Nueva York se disparó el pasado lunes tras el regreso sorpresa de Jensen Huang al frente de Nvidia, el gigante de los chips cuyos microprocesadores han impulsado el auge de la inteligencia artificial.

El índice tecnológico Nasdaq saltó 6,51 %, el S&P 500 ganó 4,73 % y el Dow Jones avanzó 3,01 %. La acción de Nvidia subió 31,48 %, hasta USD 165,05 y sumó más de USD 900.000 millones en capitalización bursátil en una sola sesión. Desde la salida de Huang, el 12 de noviembre, la acción se había hundido 27,7 %.

Este martes la bolsa de Tokio subió 3,9 % y la de Seúl más de 6 %, en sus primeras operaciones.

La junta restituyó a Huang, tras recibir aportes de altos funcionarios del Gobierno de EE. UU. y concluyó que su regreso no representa un riesgo para la seguridad nacional. La compañía mantiene abierta una investigación por una presunta operación de inteligencia extranjera.

🔴 Arranca el pulso por el presupuesto de Bogotá 2027

El Concejo de Bogotá comenzó este lunes la discusión del último presupuesto de la administración de Carlos Fernando Galán, una bolsa de COP 42,7 billones para 2027 que, pese a ser la más alta en términos nominales de la historia de la ciudad, llega con buena parte de sus recursos comprometidos. Del total, COP 33,2 billones se destinarían a inversión, COP 5,7 billones a funcionamiento y COP 3,8 billones al servicio de la deuda pública, es decir, al cumplimiento de obligaciones financieras de la ciudad.

A partir de hoy, y por al menos dos semanas, el Concejo deberá examinar cómo distribuir los recursos para sostener obras como el Metro, los colegios y hospitales, sin desatender los compromisos fiscales del Distrito. Primero, en la comisión de Hacienda, y después en la sesión plenaria.

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Uno de los puntos que más inquietudes despierta está en TransMilenio. La concejala Heidy Sánchez advirtió que el proyecto contempla más de COP 3,6 billones para el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), mecanismo que cubre la diferencia entre el costo de operar el sistema de transporte público y lo que pagan los pasajeros. La cifra equivaldría a más de la mitad de los COP 6,8 billones previstos para movilidad y, según la cabildante, todavía existen dudas sobre las proyecciones definitivas de costos, pasajeros e ingresos que la sustentan.

🔴 México juzgará al Chapo Isidro a pesar de solicitud de extradición

México juzgará al presunto narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, presunto líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva, pese a que Estados Unidos ha solicitado su extradición, según afirmó este lunes la fiscal general, Ernestina Godoy. "Vamos a juzgarlo aquí en el país", afirmó Godoy en conferencia de prensa, tras reunirse con legisladores en la Cámara de Diputados.

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La fiscal general explicó que la defensa de Meza Flores solicitó más tiempo para que un juez determine si existen pruebas suficientes para iniciar un proceso penal en su contra, por lo que las autoridades respetarán los tiempos judiciales. La declaración se produce horas después de que el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informara que Estados Unidos había solicitado la extradición de Meza Flores, uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

Godoy no precisó si el proceso judicial en México retrasaría una eventual entrega del detenido a las autoridades estadounidenses. Meza Flores fue detenido el 20 de noviembre durante un operativo federal en el municipio de Guasave, estado de Sinaloa (noroeste), que desató una ola de violencia con enfrentamientos, bloqueos e incendios de vehículos en esa región.