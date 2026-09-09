Discusión del presupuesto, Rubio en Ecuador, lanzamiento de Apple y más noticias

La discusión del presupuesto está acompañada de un plan de ajuste fiscal. El Gobierno anunció un recorte y aplazamiento del gasto por…

El Legislativo tiene hasta el 15 de septiembre para aprobar el monto del presupuesto. El Gobierno radicó el pasado 27 de agosto un proyecto por COP 634,9 billones, COP 59,2 billones más que la primera versión presentada por la administración de Gustavo Petro.

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La discusión del presupuesto está acompañada de un plan de ajuste fiscal. El Gobierno anunció un recorte y aplazamiento del gasto por COP 21,9 billones para este año, así como una ley fiscal que llegará al Congreso a finales de este mes y que buscaría reducir estructuralmente el gasto en unos COP 45 billones.

Esta semana ya se han llevado a cabo reuniones de los ponentes y una presentación con los ministros del Gobierno, en la que explicaron cuáles son las prioridades de gasto de sus respectivas carteras.

🔴 Marco Rubio llega a Ecuador

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará este miércoles a Ecuador para abordar la cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, en plena campaña de bombardeos a embarcaciones en el océano Pacífico vinculadas supuestamente al narcotráfico de Los Choneros, la banda criminal ecuatoriana asociada al mexicano Cartel de Sinaloa.

La visita de Rubio a Quito se enmarca dentro de la gira que el secretario de Estado realiza esta semana, del 8 al 10 de agosto, a Colombia, Ecuador y Perú, donde tendrá reuniones con sus respectivos presidentes.

Durante su visita a Barranquilla, Rubio y el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, dieron este martes un nuevo impulso a las relaciones bilaterales teniendo como base la lucha contra el narcoterrorismo y la reconstrucción del país suramericano tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

🔴 Bogotá estrena una nueva ruta para acceder y mejorar vivienda

El Distrito presentará este miércoles 9 de septiembre la Gran Ruta de la Vivienda, una reorganización de la estrategia Mi Casa en Bogotá con la que el Distrito busca acompañar a los hogares según el punto en el que se encuentren: arriendo, ahorro, compra, financiación o mejoramiento de su vivienda. La principal novedad será el lanzamiento formal de Mejora tu Cuota, un subsidio dirigido a hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos que accedan a un crédito para hacer mejoras en su casa. El Distrito cubrirá hasta el 35 % de la cuota mensual, con un máximo de $231.000 durante 36 meses, lo que representa un apoyo potencial de hasta $8,3 millones por hogar. La primera convocatoria tendrá 500 cupos.

El programa amplía el foco de la política distrital, que hasta ahora ha concentrado buena parte de sus recursos en facilitar la compra de vivienda nueva. Durante 2025, la Secretaría del Hábitat reportó 20.780 subsidios de soluciones habitacionales, de los cuales 20.454 correspondieron a adquisición de vivienda nueva. Para 2026, solo la meta de subsidios para adquisición asciende a 11.948 hogares. La nueva ruta incorpora con mayor claridad a quienes ya tienen una vivienda pero necesitan recursos para adecuarla, mientras articula programas como Oferta Preferente, Reactiva tu Compra, Reduce tu Cuota, ayudas para arriendo y educación financiera. El detalle de cómo funcionará esa ruta y las condiciones de la nueva convocatoria serán presentados este miércoles por la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco.

🔴 Argentina ordena la restitución de una obra expoliada por los Nazis que apareció en una casa familiar

«Retrato de una dama», una obra del artista Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti del siglo XVIII, será restituida a Marei von Saher, heredera del mercader de arte judío holandés Jacques Goudstikker. La pintura, que fue avaluada en EUR 250.000, fue robada por los Nazis durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo durante décadas en posesión de la familia de Friedrich Kadgien, quienes huyeron de Europa tras el fin de la guerra y se mudaron a Mar del Plata. Los abogados de von Saher afirmaron que este es un caso sin precedentes y que podría ser la primera vez que el estado argentino recuperó y restituyó una obra robada por los Nazis.

🔴 ¿Llega el iPhone plegable?

El mundo de la tecnología tendrá este miércoles los ojos puestos en el evento de Apple en el que se espera la presentación del primer iPhone plegable, que la prensa especializada identifica provisionalmente como iPhone Ultra. El dispositivo tendría un formato tipo libro, similar al Galaxy Z Fold, con una pantalla interior de unas 7,8 pulgadas, y podría convertirse en el gran protagonista de la presentación. Las previsiones apuntan a un precio inicial superior a los 2.000 dólares, situándolo en la categoría ultra-premium.

Junto al plegable, Apple presentaría los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, con mejoras en procesador, cámaras, autonomía y funciones de inteligencia artificial. También se espera una actualización relevante de Siri/Apple Intelligence, un área especialmente sensible para la compañía ante la competencia de Google y OpenAI. El iPhone 18 estándar podría quedar fuera de este evento y llegar posteriormente, según las filtraciones.

El evento tendrá además una relevancia institucional: será la primera gran presentación de iPhone en 15 años sin Tim Cook al frente, tras su paso a presidente ejecutivo, y supondrá el debut de John Ternus como CEO. Por eso, más que un simple lanzamiento de producto, se espera que Apple utilice el evento para marcar el inicio de una nueva etapa: nuevo liderazgo, entrada en los plegables y un intento de recuperar protagonismo en inteligencia artificial.

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🔴Tarde de Champions League

La jornada del miércoles en la Champions League tendrá seis partidos correspondientes a la primera fecha de la fase de liga. La acción comenzará a las 11:45 a. m., hora de Colombia, con los duelos Stuttgart vs. Viking y Barcelona vs. Feyenoord, este último en el Spotify Camp Nou. Más tarde, a las 2:00 p. m., llegará el plato fuerte con PSG vs. Slovan Bratislava, Napoli vs. Arsenal, Liverpool vs. Atlético de Madrid y Sporting de Lisboa vs. Galatasaray.

La jornada también tendrá presencia colombiana, pues Luis Suárez estará con el Sporting de Lisboa, mientras que Davinson Sánchez defenderá al Galatasaray en el duelo entre ambos equipos. Todos los partidos de la fecha podrán seguirse a través de ESPN y Disney+.