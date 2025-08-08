Disputa entre Perú y Colombia, Gaza y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Petro le responde a Perú y anuncia reunión diplomática en septiembre

Desde Leticia, Amazonas, el presidente Gustavo Petro se pronunció este 7 de agosto sobre la soberanía de la denominada isla de Santa Rosa, por la que Colombia mantiene un roce diplomático desde hace al menos 12 meses con el gobierno de Dina Boluarte en Perú. Durante su discurso, con el que arrancó formalmente su último año en el poder, el mandatario leyó una declaración oficial en la que el Estado colombiano fija su posición frente a ese territorio ubicado sobre el río Amazonas.

Según el documento, la isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas después del único acuerdo binacional de asignación de islas entre ambos países —firmado en 1929—, no ha sido asignada ni a Colombia ni a Perú. Por tanto, la creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto por parte del Congreso peruano es considerada un acto unilateral que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales.

En conversación con El Espectador, Petro aseguró que “el gobierno peruano no había aceptado [la reunión] hasta el miércoles; es la primera instancia por protocolo del tratado de Río de Janeiro, que se firmó después de una guerra real, una guerra de verdad entre Perú y Colombia”.

🔴 El ministro de Defensa hace un llamado a la diplomacia en medio del conflicto entre Perú y Colombia por isla Santa Rosa

Durante la conmemoración de los 215 años del Ejército, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo presencia en Leticia (Amazonas), desde donde habló sobre los lazos que hay con el vecino país en la frontera. Desde el lugar, llamó al diálogo diplomático. Según expresó el ministro, la isla Santa Rosa nació por la disminución del cauce del río Amazonas en la frontera y la zona quedó como “tierra de nadie”.

De acuerdo con las declaraciones del alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro, la soberanía del lugar “tiene que ser definida en una mesa de trabajo mixta entre Colombia y Perú”. Agregó que “la diplomacia es el lenguaje de los pueblos hermanos. Acá la única amenaza que hay son los criminales que delinquen y afectan a ambas naciones, incluso a Brasil”. Dijo también que “estamos aquí para fortalecer los lazos, y estoy seguro de que todo se resolverá por el diálogo, por la diplomacia”.

Aunque cada país asegura tener la soberanía sobre el territorio, se tiene previsto que los próximos 11 y 12 de septiembre los dos países adelanten una comisión conjunta para discutir sobre el control del territorio que ha sido objeto de disputa entre Bogotá y Lima.

🔴 Israel aprobó el plan de Netanyahu para tomar el control de la Ciudad de Gaza

El gabinete de seguridad de Israel aprobó este viernes de madrugada un plan del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para “derrotar” a Hamás y “tomar el control” de la Ciudad de Gaza, en el norte de ese territorio palestino asolado por la guerra y en plena crisis humanitaria.

La decisión del gabinete “significa abandonar a los rehenes, ignorando completamente las advertencias repetidas de la dirección militar y la voluntad clara de la mayoría de la población israelí”, deploró el Foro de las Familias, la principal organización de familiares de los secuestrados israelíes.

Además, China expresó “serias preocupaciones” sobre el plan de Israel, instándolo a “cesar de inmediato sus acciones peligrosas”. Turquía, por su parte, exhortó a la comunidad internacional a “impedir” que se aplique el plan de Netanyahu.

🔴 Azerbaiyán y Armenia se reúnen en Estados Unidos para la posible firma de un acuerdo de paz

El presidente Donald Trump anunció que la Casa Blanca acogerá este viernes una “cumbre de paz histórica” entre Armenia y Azerbaiyán, dos exrepúblicas soviéticas involucradas desde hace décadas en un conflicto territorial. El líder republicano precisó que habrá una “ceremonia oficial de firma de la paz” con la participación del presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, y del primer ministro armenio, Nikol Pashinian.

🔴 Inflación en julio

El DANE informará cómo se comportó la inflación en el séptimo mes del año. En junio, la variación anual del Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 4,82 %, la cifra más baja desde octubre de 2021.

Sin embargo, en su última reunión, la junta directiva del Banco de la República decidió mantener las tasas de interés en 9,25 %. El Banco Central dijo que, aunque la inflación se redujo, la inflación básica (sin alimentos ni regulados) se estabilizó en 4,8 %, interrumpiendo su tendencia descendente.

“Las expectativas de inflación se mantienen por encima de la meta, con un comportamiento estable para las de los analistas y mixto para las provenientes de los mercados de deuda pública”, dijo la junta.

En julio, los analistas consultados en la Encuesta de Opinión Financiera, de Fedesarrollo, consideraron que la inflación se ubicará en 4,80 %.

🔴 Sobre fútbol y ciclismo

Este viernes se disputa la cuarta y penúlitma etapa de la Vuelta a Burgos, con un recorrido de 162,7 kilómetros entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra, que incluye dos puertos de tercera categoría, el Alto del Collado de Vilviestre y el Alto del Cargadero, en la parte final.

Además, la octava jornada de la Vuelta a Colombia se disputará con la salida desde Cali y la llegada a La Tebaida, en el departamento del Quindío. Serán 171,4 kilómetros de terreno quebrado, atravesando municipios como Palmira, Buga, Tuluá, Andalucía y La Paila. La partida está programada para las 8:00 a. m.

El perfil incluye tres esprints intermedios bonificados y un puerto de cuarta categoría en el kilómetro 155,5: el Alto de Ladrillera, con una subida de 3,1 km al 4,5 % de inclinación. Se espera una jornada animada, ideal para fugas o una llegada masiva si los equipos de velocistas logran controlar el ritmo.

En cuanto al fútbol, la sexta jornada de la Liga BetPlay continúa este viernes con los duelos entre Atlético Nacional vs. Alianza (3:30 p.m.) y Millonarios vs. Deportivo Cali (7:30 p.m.), como plato fuerte. Los embajadores, coleros en la tabla sin puntos ni goles, reciben a los azucareros dirigidos por Alberto Gamero, quien dirigió al equipo azul entre 2020 y 2024 y logró tres títulos.

🔴 Descubren una ciudad copta que podría dar pistas de la historia de la cristiandad en Egipto

Los arqueólogos encontraron las ruinas de edificios residenciales, iglesias y cementerios de una antigua ciudad que floreció durante los siglos III y IV a.C. Esta ciudad que prosperó durante la era copta fue desenterrada en el oasis de Khagra, en el desierto occidental de Egipto. El anuncio del hallazgo fue hecho por el Ministerio de Turismo y Antigüedades, que destacó este hallazgo para entender la historia del cristianismo en Egipto.

“Estos restos confirman la importancia del oasis de Kharga como centro religioso y social a lo largo de diferentes períodos históricos, en particular a principios de la era copta”, afirmó Mohamed Ismail Khaled, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias.

La ciudad antes había estado suscrita a prácticas politeístas romanas, luego adaptada a prácticas coptas y hasta islámicas. Entre los hallazgos destacaron dos iglesias conservadas y un fresco que representa a Jesús curando a los enfermos.

🔴 No habrá clases en colegios de Santander

El secretario de Educación del departamento, Nicolás Ordóñez Ruiz, explicó que por acuerdo con los sindicatos se decidió dar este viernes 8 de agosto el día de la familia a los docentes, por lo que no habrá clases en los colegios públicos de Bucaramanga y Santander.

Por su parte, Martha Cecilia Guarín Lizcano, secretaria de Educación de Bucaramanga, añadió que en la ciudad “también les otorgamos el día a los administrativos”. Los colegios privados tendrán la libertad de unirse a la medida o no.