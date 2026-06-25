Así puede ayudar a los damnificados en Venezuela desde distintas ciudades de Colombia

Foto de la emergencia registrada en Venezuela: integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos. Foto: EFE - Ronald Peña R

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Los terremotos de 7,2 y 7,5 registrados en Venezuela este miércoles 24 de junio han dejado, según el último informe entregado, al menos 188 muertos, 1520 heridos, miles de vidas perdidas y más de 2000 familias damnificadas. Las búsquedas de personas desaparecidas bajo los escombros continúan. Por eso, ante la magnitud de la emergencia, desde alcaldías, organizaciones humanitarias, colectivos de migrantes y entidades del Gobierno de Colombia se pusieron en marcha campañas de recolección de ayudas, líneas para localizar familiares y mecanismos de apoyo para los afectados.

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Las iniciativas se han concentrado en recibir alimentos, agua, medicamentos, ropa, implementos de aseo y otros elementos de primera necesidad, aunque también incluyen acciones de búsqueda y rescate, atención institucional y psicosocial para personas que perdieron contacto con sus seres queridos. Estos son algunos de los puntos, campañas e iniciativas a las que puede acudir.

Cartagena

La Alcaldía Distrital y el Centro Intégrate pusieron en marcha una jornada de solidaridad dirigida a los damnificados por los terremotos; esta busca canalizar el apoyo tanto de los cartageneros como de la población venezolana residente en la ciudad. El alcalde Dumek Turbay hizo un llamado para que ciudadanos y empresas privadas se sumen a la iniciativa.

Las donaciones se reciben en el Centro Intégrate, ubicado en el barrio Líbano, carrera 49 #31B-125, detrás de Unitecnar. El punto opera entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Entre los elementos que pueden entregarse se encuentran alimentos no perecederos, agua, productos de aseo, artículos de higiene personal, ropa en buen estado y otros insumos básicos para la atención de las comunidades afectadas.

Barranquilla

La capital del Atlántico cuenta con dos iniciativas de apoyo: por un lado, la Alcaldía de Barranquilla habilitó un centro de acopio en la carrera 43 #6-120, en el sector de Barranquillita. Allí se reciben donaciones entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y los ciudadanos pueden entregar agua, alimentos no perecederos, medicamentos, insumos médicos, ropa, abrigos, colchones, colchonetas y elementos de aseo personal.

Esta primera campaña cuenta con el respaldo de organizaciones sociales y entidades que trabajan con población migrante, entre ellas la Asociación de Venezolanos en Barranquilla, Fundación De Pana Que Sí, Corporación Rostro Caribe, Corporación Identidades Diversas, Migración Colombia y Centro Intégrate.

De igual forma, algunos colectivos de venezolanos residentes en Barranquilla instalaron otro centro de acopio en la calle 52 #55-75. Allí se están recibiendo cobijas, alimentos no perecederos, agua, medicinas, ropa, palas, sogas, ganchos y otros elementos destinados a las zonas más afectadas. Los organizadores de esta iniciativa buscan apoyo logístico para facilitar el traslado de las ayudas hacia territorio venezolano.

Medellín

La alcaldía anunció una ruta de acompañamiento para la población venezolana residente en la ciudad tras la emergencia. La iniciativa se enfoca principalmente en brindar atención psicosocial a través del Centro Intégrate, ubicado en el barrio Prado, en la carrera 49 #58-40, para personas que requieran orientación y apoyo emocional.

De acuerdo con cifras de la Alcaldía, cerca de 243.600 ciudadanos venezolanos residen actualmente en Medellín. Las personas que hayan perdido comunicación con familiares en Venezuela podrán solicitar apoyo a través del servicio de Restablecimiento de Contactos Familiares de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Para ello están habilitados los siguientes canales:

WhatsApp 317 592 4024

Correo electrónico rcf@crantioquia.org.co

La línea 132

Además, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que la ciudad está en capacidad de compartir metodologías para la evaluación de daños, análisis de necesidades posteriores a desastres y herramientas tecnológicas, por lo que puso a disposición la experiencia en gestión del riesgo de desastres.

“En articulación con los organismos competentes, se promoverá la recepción de donaciones en dinero a través de la Cruz Roja Colombiana, para contribuir a la atención de las necesidades prioritarias que se identifiquen tras la evaluación de daños”, añadió la alcaldía a través de un comunicado.

Cali

La respuesta de Cali se ha enfocado principalmente en las labores de atención humanitaria y rescate, por lo que la alcaldía anunció el envío de nueve integrantes del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Adicionalmente, la Cruz Roja activó mecanismos para el restablecimiento de contactos familiares de personas que perdieron comunicación con seres queridos en Venezuela. Los ciudadanos pueden solicitar apoyo a través de:

La línea 132

WhatsApp 310 279 5325

Correo electrónico rcf.valle@cruzrojacolombiana.org

Igual que en Medellín, la Secretaría de Salud de Cali también anunció acompañamiento psicoemocional para ciudadanos venezolanos residentes en la ciudad que tengan familiares desaparecidos, lesionados o afectados por los terremotos.

Departamento de Santander

A través de redes sociales la gobernación informó que recibirá kits de aseo, alimentos no perecederos, colchonetas, pañales y cobijas desde hoy, 25 de junio, hasta el sábado 27 de junio. Las jornadas iniciarán desde las 8:00 a. m. y tendrán lugar en los siguientes puntos:

Gobernación de Santander

Lotería de Santander

Indersantander

El Santísimo

Panachi

Oficina para la Gestión del Riesgo, sede Floridablanca

Bogotá

Como en otras administraciones locales, la alcaldía de Bogotá también anunció su respaldo a las campañas humanitarias que adelanta la Cruz Roja Colombiana para atender la emergencia.

A su vez, una de las campañas que ha tomado fuerza en redes sociales es la de la Fundación Juntos se Puede, que habilitó un punto de recepción de ayudas humanitarias para apoyar a las víctimas y está recibiendo agua potable embotellada, alimentos no perecederos, leche en polvo, alimentos para bebés, comida para mascotas, artículos de higiene personal, pañales, medicamentos básicos, botiquines de primeros auxilios, cobijas, colchonetas, carpas, linternas, baterías, cargadores portátiles, ropa en buen estado y elementos de limpieza.

Este centro de acopio funciona en la Calle 104 #54-31, en el barrio Pasadena, localidad de Suba, y recibe donaciones todos los días entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Para más información sobre las ayudas en la capital, puede leer: Así puede ayudar desde Bogotá a los afectados por el terremoto en Venezuela

Si bien en distintas ciudades se han activado iniciativas lideradas por fundaciones, organizaciones sociales y colectivos de ciudadanos, se recomienda confirmar la identidad de los responsables y los mecanismos de entrega de las ayudas para asegurar que las donaciones lleguen a su destino.