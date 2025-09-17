Dudas sobre sentencias de la JEP, protestas contra Rappi y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Debates y preguntas tras la primera sentencia restaurativa de la JEP

La justicia colombiana dio un paso histórico con la emisión de la primera sentencia restaurativa por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Siete exintegrantes del último secretariado de las antiguas Farc fueron sancionados a ocho años de trabajos y actividades de carácter reparador, al ser reconocidos como autores y máximos responsables de la política sistemática de secuestros liderada por ese grupo ilegal.

Tras ocho años de trabajo, la justicia transicional logró determinar cuáles fueron los patrones criminales de la política de secuestro de las antiguas Farc, dentro de la cual se cometieron 21.936 privaciones a la libertad, además de otros crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad como desapariciones forzadas, homicidios, desplazamientos, trabajos forzados, tratos crueles e inhumanos, torturas y violencia sexual.

Pero la sanción de la JEP dejó, por un lado, el sinsabor en una parte importante de las víctimas de secuestros, que consideran que no se ha aportado la verdad suficiente y que los comparecientes de las Farc aún tienen muchas deudas pendientes con la justicia y la reparación. Los hoy sancionados se defendieron argumentando que están comprometidos con el Acuerdo de Paz y que seguirán cumpliéndole a las víctimas.

Del otro lado, las preguntas vienen de parte de expertos y analistas que ya pusieron sobre la mesa algunos de los puntos que están en el claroscuro de la sentencia. Por ejemplo, cómo se harán efectivas las privaciones de derechos y libertades, teniendo en cuenta que las sanciones de la JEP no tienen estipulada la medida de aseguramiento intramural. También, cómo será la participación en política y cuándo no podría ejercerse.

Esos cuestionamientos son los que ahora no solo tendrá que responder la JEP, sino también el Gobierno Nacional y las entidades del nivel ejecutivo que tienen en sus manos la tarea de poner a disposición la institucionalidad y los recursos necesarios para el cumplimiento de las sanciones. No solo la del caso de secuestro, sino también la de falsos positivos en el Caribe, que se conocerá en solo dos días.

🔴 El dólar, a la espera de la decisión de la FED

Este martes 17 de septiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED por su sigla en inglés) anunciará su decisión sobre tasas de interés y los mercados dan por hecho un recorte de 25 puntos básicos. Todas las miradas estarán puestas en las palabras de su presidente, Jerome Powell, pues de su tono dependerá si se confirman más recortes hacia fin de año.

Si habla de más recortes en los próximos meses, el dólar seguiría débil y en Colombia podría mantenerse bajo; si, por el contrario, Powell da un mensaje de cautela, la divisa tendría espacio para subir nuevamente en su cotización frente al peso colombiano.

En la antesala de esa decisión, el dólar en Colombia se ubica cerca de los $3.874.

🔴 Empiezan las jornadas de protesta contra Rappi

Este jueves, los repartidores de Rappi empezarán una serie de manifestaciones contra la plataforma. Señalan que se les está pagando tarifas injustas, pues la aplicación les está empaquetando dos y tres pedidos. Para ellos es más justo que se les realice el pago por cada uno.

Hoy el paro es en la ciudad de Duitama, mañana será en Fusagasugá y pasado mañana en Valledupar. Cada día habrá paro en una ciudad diferente, hasta el 8 de octubre, para cuando se tiene previsto un paro nacional. Según lo explicado por el presidente nacional de Unidapp (el gremio de los repartidores de plataformas), Jonniell Colina, si para entonces la plataforma no les ha respondido a su petición, el paro se extenderá hasta que reciban una respuesta.

🔴 Continúa debate de control político para moción de censura al ministro de Defensa

Para las dos de la tarde de este miércoles está citada la segunda sesión del debate de control político al ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez. El debate inició este martes, sin embargo, solo intervinieron los representantes a la Cámara, por lo que se programó una nueva discusión en la que se priorizará la participación del ministro. Para la próxima semana se citará la moción de censura en contra del segundo jefe de la cartera durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El debate fue citado por la oposición y con la iniciativa del representante Juan Espinal (Centro Democrático), para responder por las cifras de seguridad en Colombia. Entre otros asuntos, se le cuestionó a Sánchez por el aumento de cultivos de uso ilícito, que llegan a 260.000 hectáreas en todo el país, así como por la política antidrogas del Ejecutivo en medio de las discusiones por la descertificación de Estados Unidos a Colombia. También se le preguntó por aumentos de las asonadas de las últimas semanas en zonas del país como Cauca y los ataques con drones, que superan los 180 en lo que va de 2025.

“La decisión de la descertificación no responde a los resultados que ha tenido Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Es el único país que enfrenta con tanta determinación, que pone hombres y mujeres para defender a todos los colombianos y a proteger al mundo de las drogas”, dijo Sánchez al salir del Salón Elíptico del Capitolio.

🔴 Debate “Bogotá sanciona mucho, cuida poco”

Organizaciones sociales y voceros debaten la política pública de drogas del alcalde Carlos Fernando Galán. La discusión comenzará a las 9:00 a.m. en el recinto Comuneros y se centrará en los avances y retrocesos en Bogotá.

🔴Trump visita Reino Unido

Este miércoles, con toda la pompa que marca este tipo de visitas, los reyes, Carlos III y Camila, darán la bienvenida a Donald Trump en el castillo de Windsor, donde almorzarán y luego visitarán la tumba de la reina Isabel II en la capilla de San Jorge. El presidente de Estados Unidos llegó este martes a Londres para iniciar una visita de Estado al Reino Unido, con la que Londres y Washington esperan profundizar su “relación especial”. En varias partes de la capital inglesa se esperan protestas de la coalición ‘Stop Trump’ para expresar el rechazo a la presencia de Trump en Reino Unido.