Efectos del choque Petro-Trump, elecciones en Bolivia y más en El Despertador

🔴 Las posibles consecuencias económicas de las tensiones Trump-Petro

El domingo, el senador estadounidense Lindsey Graham dijo en X que el presidente Donald Trump le informó que golpeará a Colombia “donde más le duele: en el bolsillo”. Agregó que se anunciarán aranceles importantes contra el país. Hasta ahora la Casa Blanca no ha confirmado medidas de este tipo.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de Amcham Colombia-Cámara de Comercio Colombo Americana, respondió que el golpe al bolsillo no afecta a un presidente, sino a los trabajadores, agricultores y pequeñas empresas, y también repercute en empresas y consumidores de Estados Unidos. El sector empresarial y el mercado estará al pendiente de los posibles anuncios de Estados Unidos.

🔴 Petro llama a nuevas manifestaciones por choque con Trump

El presidente Gustavo Petro buscará mostrar de nuevo su músculo en las calles. Así lo afirmó, a través de su cuenta en X. “Los voy a invitar a la plaza de Bolívar. Al lado de la estatua del emancipador, el guía de seres libres, y al lado de su espada. Bolívar cabalga de nuevo”, escribió sin dar mayores detalles de cuándo ocurriría ese nuevo plazoletazo.

La movida llega en respuesta a las acusaciones del presidente Donald Trump, quien tildó a Petro de ser un “líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos, en toda Colombia”. El estadounidense anunció que cortará el flujo de ayudas económicas al país, además amenazó con que “Estados Unidos acabará con esos campos [de drogas] y no será de buena manera”.

Con este nuevo choque, el relato de cara a las elecciones gira en torno a los temas que Petro ha priorizado y se ha centrado en las relaciones diplomáticas, por encima de otros como el desfinanciamiento del presupuesto aprobado por COP 546 billones para 2026, necesitando de una reforma tributaria para recaudar unos COP 26 billones, y para la que no hay ambiente en el Capitolio, como lo dijo en entrevista con El Espectador el presidente del Senado, Lidio García (Liberal).

🔴 Mineducación abre convocatoria para integrar organismo clave en educación superior

El Ministerio de Educación Nacional anunció la apertura de dos nuevas convocatorias para quienes quieran “hacer parte crucial en la formulación, planificación y mejora del sistema de educación superior de nuestro país”. En términos concretos, las dos convocatorias se abren para integrar el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), un órgano creado en 1992 que tiene funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría.

El objetivo de la convocatoria, anunciada en la tarde del domingo 19 de octubre, busca elegir al o la representante de la comunidad académica de las universidades estatales u oficiales. Cada universidad tiene hasta el 29 de octubre para inscribir a un representante de los grupos o centros de investigación que cuenten con reconocimiento de Colciencias o el Ministerio de Ciencia.

También hay dos vacantes para los representantes de los gremios y asociaciones de la producción con representación nacional y que estén legalmente constituidos en Colombia. En este caso, los gremios y asociaciones deben inscribir a sus aspirantes hasta el 27 de octubre. En ambas convocatorias, el ministerio está motivando la inscripción de mujeres, para aumentar su representatividad en este organismo.

🔴 Editoriales combaten las prohibiciones de libros en Estados Unidos

Los intentos de retirar libros sobre cuestiones raciales o de la comunidad LGBTQ se multiplican en Estados Unidos, alertaron esta semana en la Feria del Libro de Fráncfort editoriales y defensores de la libertad de expresión que resisten a esta ofensiva.

En Estados Unidos se ha registrado en los últimos años un fuerte aumento de la prohibición de libros considerados excesivamente progresistas en escuelas y bibliotecas públicas, impulsada por grupos conservadores de derecha.

Según los datos de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, en 2020 apenas hubo 300 títulos que fueron objeto de impugnaciones en todo el país. Para 2023, la cifra superaba los 9.000, advirtió esta entidad que rastrea estos casos desde 1990.

🔴 Erminda Guevara: el feminicidio que podría quedar impune por retrasos de la justicia

El asesinato de Erminda Guevara dio pie a un proceso judicial plagado de aplazamientos por parte de la justicia y que ahora está a punto de poner en libertad al presunto feminicida, Fabio Bedoya, por vencimiento de términos. A la fecha, la defensa del hombre ha solicitado en cinco oportunidades que se reconozca el vencimiento de términos, pero en ninguna de ellas lo ha logrado.

Ya hay una nueva fecha para que la defensa de Bedoya, por sexta vez, solicite a un juez de control de garantías que se reconozca el vencimiento de términos y se le otorgue la libertad. La diligencia está agendada para este 21 de octubre, a las 2:00 de la tarde. El tiempo corre en contra de las víctimas y la única salida que la familia de la mujer tiene para que su feminicidio no quede impune, es que se adelante la audiencia de inicio de juicio, proyectada para noviembre.

🔴 Rodrigo Paz, el heredero que marca el fin del ciclo socialista en Bolivia

Bolivia amanece con nuevo presidente. Rodrigo Paz, economista de 58 años e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, ganó el balotaje del domingo con el 54,5 % de los votos y pondrá fin a dos décadas de gobiernos socialistas iniciadas por Evo Morales. Su victoria, construida sobre un discurso conciliador y sin etiquetas ideológicas, marca el inicio de una nueva etapa política en medio de la peor crisis económica en 40 años.

Paz, heredero de una influyente dinastía política y figura moderada del Partido Demócrata Cristiano, promete un “capitalismo para todos”, basado en la formalización de la economía y la reducción del gasto público. Durante la campaña, recorrió cientos de municipios con un mensaje de cambio que buscó atraer tanto a conservadores como a antiguos votantes del Movimiento al Socialismo.

El nuevo mandatario asume el reto de recuperar la estabilidad económica, evitar un estallido social y reconstruir la confianza en las instituciones tras años de polarización.

🔴 Marruecos campeón del Mundial Sub-20 en Chile

El Mundial Sub-20 de 2025 tuvo un desenlace inesperado y memorable. Marruecos, que llegó sin el rótulo de favorito, se convirtió este domingo en el nuevo campeón del mundo de la categoría tras derrotar 2–0 a Argentina en la final disputada en el estadio Nacional de Chile. Fue una final que cambió la historia: el primer título mundial para el país del norte de África y apenas el segundo que consigue el continente, después del logrado por Ghana en 2009.

La figura de la tarde fue Yassir Zabiri, autor de los dos goles con los que Marruecos doblegó a una Argentina que nunca logró encontrar su mejor versión.

Por su parte, Colombia cerró el torneo con la frente en alto. El equipo de César Torres venció 1–0 a Francia en Santiago y se quedó con el tercer lugar del certamen, igualando la mejor actuación del país en esta categoría, conseguida en 2003. La selección juvenil mostró un crecimiento constante durante el torneo y dejó individualidades destacadas, entre ellas Néiser Villareal, quien fue uno de los goleadores del Mundial con cinco tantos, igualado con Lucas Michel (Francia) y Benjamin Cremaschi (Estados Unidos). Este último se quedó con la Bota de Oro, al haber disputado menos partidos que sus rivales directos.