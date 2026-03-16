El Congreso retoma actividades, Galán impulsa agenda de seguridad y más en El Despertador

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🔴 Congreso se alista para retomar actividades tras pausa por elecciones

Después de más de 100 días de sesiones suspendidas por el receso legislativo y el llamado a urnas de este 8 de marzo, el Congreso retomará sus labores a partir de este lunes. Oficialmente, las plenarias comenzarán el martes y ya hay varios proyectos en curso (como el del Minigualdad, la ley ordinaria de la reforma agraria y la Ley de Competencias) para ser debatidos en las comisiones.

Sin embargo, hay varias cosas que pueden empañar las labores del Legislativo. En primer lugar, más de 63 % de los congresistas electos para el periodo 2026-2030 son caras nuevas y, por esa misma razón, figuras como Angélica Lozano (Alianza Verde), Carlos Fernando Motoa, Armando Zabaraín (Cambio Radical), Alejandro Chacón, Alejandro Vega (Liberal), Efraín Cepeda o Germán Blanco (Conservador) no volverán a partir del próximo 20 de julio. Desde el Capitolio ven eso como un posible problema para lograr el quorum para las sesiones. En segundo lugar, las campañas presidenciales siguen en curso, y con cuatro senadores que saldrán en el tarjetón (Iván Cepeda, Aída Quilcué, Paloma Valencia y Clara López), la confrontación política seguirá marcando las discusiones en el Congreso.

🔴 Reunión de Galán con congresistas y el Concejo

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, busca impulsar una agenda legislativa de seguridad, y para ello convocó a una reunión hoy con congresistas electos en el Palacio Liévano, donde presentará tres propuestas que quiere llevar al Congreso dentro de una eventual reforma a la justicia. Entre ellas están permitir el acceso inmediato de la Policía a cámaras privadas que apunten a la vía pública, coordinar una agenda conjunta entre Alcaldía, Policía, Rama Judicial y Congreso para fortalecer las capturas, y promover sanciones más efectivas para delitos como el hurto de celulares.

La iniciativa busca enfrentar la persistente sensación de inseguridad en Bogotá, que se mantiene pese a que algunas estadísticas muestran reducción en ciertos delitos. Según expertos, la idea del alcalde es que el nuevo Congreso retome estas discusiones desde el inicio del periodo legislativo, de manera que la agenda de seguridad no tenga que empezar desde cero.

Sin embargo, desde el Concejo de Bogotá han surgido críticas. Algunos cabildantes sostienen que antes de promover reformas legales el alcalde debería fortalecer las herramientas que ya tiene disponibles, como aumentar el presupuesto de seguridad, mejorar el parque automotor de la Policía y avanzar en infraestructura carcelaria y tecnología para la vigilancia. Expertos también advierten que medidas como el acceso a cámaras privadas podrían ayudar a reaccionar más rápido ante delitos, pero plantean debates legales sobre privacidad y protección de datos.

🔴 UE busca desbloquear ayuda a Ucrania y evalúa riesgos de la guerra en Irán

Los jefes de diplomacia de la Unión Europea se reúnen este lunes en Bruselas para resolver el bloqueo húngaro al préstamo de EUR 90.000 millones destinado a Ucrania, al tiempo que analizan la escalada del conflicto en Irán y sus repercusiones en la seguridad colectiva del bloque.

En este Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, los líderes europeos exploran vías diplomáticas y mecanismos de consenso para superar el veto de Budapest, impulsado por discrepancias políticas con Kiev, mientras debaten estrategias para mitigar las amenazas derivadas de la guerra en Irán, que podrían desestabilizar rutas energéticas clave y avivar tensiones en Oriente Medio, afectando directamente la estabilidad de la UE.

🔴 Las tasas de interés en medio de la guerra

Para este punto, la presión ejercida por Irán en el estrecho de Ormuz se ha sentido en los mercados, ya que el precio del barril de petróleo supera los USD 100.

El impacto es global respecto al encarecimiento de la gasolina. Hoy se calcula que en Estados Unidos está cerca de 20 % por encima de los que se registraban antes del comienzo de la guerra. Por eso esta semana será clave para los movimientos en el precio petrolero.

Pero además, esto puede impactar las decisiones macroeconómicas de los países. De hecho, la guerra en Medio Oriente podría hacer que la Reserva Federal (Fed, banco central de EE. UU.) deje sin cambios las tasas de interés por más tiempo dado su impacto en los precios, algo que va en contra los deseos del presidente Donald Trump.

La Fed realizará el martes y miércoles su tradicional reunión de política monetaria que fija el curso de las tasas de interés de referencia, en el marco del conflicto internacional.

Incluso antes de la guerra, que inició el 28 de febrero, varios responsables de la Fed parecían inclinarse a congelar las tasas por algunos meses con el objetivo de finalmente canalizar la inflación.

La decisión de la Reserva Federal puede dar pistas o influir en lo que puede ocurrir con otros bancos centrales en el mundo, entre ellos el de Colombia.

🔴 Becas de Minciencias

El Ministerio de Ciencia realizará hoy el lanzamiento de “Becas para el Cambio – Capítulo Nacional”, enfocadas en becas de maestría para los colombianos. De acuerdo con la entidad, el objetivo es “priorizar el talento mujeres, personas de estratos 1, 2 y 3, así como de regiones marcadas por la violencia.”.

Como hemos contado en estas páginas, una de las discusiones centrales tras la decisión del Minciencias de finalizar la cooperación con Colfuturo giraba en torno al destino que tenían esos recursos. Yesenia Olaya, ministra de Ciencias, aseguró en ese momento que el programa de crédito-beca “no respondía a unos criterios de democratización en el acceso a la formación de más alto nivel del país”.

Uno de los argumentos centrales, según la ministra, era que más del 70 % de los beneficiarios de Colfuturo durante los 19 años que duró la cooperación con el Estado pertenecían a los estratos 4, 5 y 6. Sin embargo, este porcentaje varía según la forma en la que se agrupen los estratos.

🔴Mindefensa confirma bombardeo en Casanare contra disidencias

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se adelanta un operativo militar contra alias “Antonio Medina”, integrante de las disidencias al mando de “Iván Mordisco”. Los bombardeos en Casanare y Arauca golpearon por lo menos seis campamentos de ese grupo armado. “Antonio Medina” es el comandante del frente 20 de las disidencias y es señalado de secuestro, homicidios y extorsiones en Arauca, así como en la frontera con Venezuela. “Lo único que le ha traído a este país ha sido muerte, dolor y terrorismo”, dijo el ministro sobre alias Antonio Medina. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades estaban consolidando la información para verificar el alcance del golpe a la disidencia. El jefe disidente es señalado como uno de los protagonistas de la violencia en la zona de frontera con Venezuela. Fue excluido de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al concluir que continuó delinquiendo luego de firmados los acuerdos del Proceso de Paz en 2016.

🔴Adriana Lucía, Yuri Buenaventura, la Orquesta Lucho Bermúdez y más artistas se suman al Festival de la Música Colombiana en Ibagué

Hasta el 23 de marzo, la Capital Musical del país será escenario de conciertos, encuentros académicos y actividades culturales que se desarrollarán en lugares como el Parque Manuel Murillo Toro, el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo y el Panóptico de Ibagué. En esta edición, el festival rendirá un homenaje a las mujeres de la música colombiana, reconociendo su aporte a la tradición sonora del país.

El evento contará con la participación de artistas como Adriana Lucía, la Orquesta Lucho Bermúdez, Yuri Buenaventura, Camila Torres y la Banda Sinfónica del Tolima, entre otros invitados. La agenda también incluirá los tradicionales concursos nacionales de duetos y de composición, considerados el eje central del encuentro, junto con actividades formativas y conciertos abiertos al público.