El Despertador: aranceles de Ecuador, economía en EE. UU. y más noticias

🔴 El no de Clara López a la consulta de la izquierda mueve el tablero de las consultas

Con el argumento de que se debe ampliar el espectro político para esquivar la polarización y abrirles espacios a más votantes, algo que al parecer no se ve en la consulta del llamado Pacto Amplio, la candidata y senadora Clara López confirmó en la tarde de este miércoles que no estará en la coalición que busca medirse en urnas el próximo 8 de marzo bajo los parámetros de la reelección inmediata del proyecto de izquierda que representa el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con López, quien dialogó con reporteros de El Espectador sobre esa cita electoral, la decisión que tiene tomada es seguir adelante hasta la primera vuelta –prevista para el 31 de mayo– y luego sí determinar qué tipo de alianzas se pueden realizar. “Yo voy a ir directamente a la primera vuelta”, precisó la aspirante del movimiento Unitarios y actual legisladora del Polo, quien agregó que “estoy convencida de que se necesitan alternativas distintas, que incluso permitan generar las condiciones para que una mujer sea presidenta de la República”.

La decisión de López se da en momentos en que el Pacto Amplio busca que otros exministros de la actual administración, como Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo (de este último hay fuentes que lo ubican directamente en primera vuelta), entren en una consulta en la que ya están fijos Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero. Incluso, esta notificación puede generar impacto en la alternativa que están buscando abrir aspirantes como Claudia López, quien ha invitado a otros sectores a promover una consulta de centro en la que se insiste que, entre otros, esté Sergio Fajardo. Sin embargo, esto aún no toma fuerza.

🔴 La movida de la Presidencia con su recusación al magistrado Ibáñez

A solo horas de que se desarrolle la Sala Plena del viernes 22 de enero en la Corte Constitucional, la Presidencia de la República recusó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de ese alto tribunal, y pidió apartarlo de la discusión relacionada con el decreto de emergencia económica que hace un mes expidió el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La recusación, presentada por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo Camacho, argumenta que una entrevista entregada el pasado fin de semana por el magistrado Ibáñez a un medio de comunicación “configura la causal de recusación consistente en ‘haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada’”.

🔴 “Nosotros cumplimos con la entrega de estos bienes”: Ex-FARC sobre informe de la Contraloría

Exintegrantes de las antiguas FARC respondieron este miércoles al informe de la Contraloría General de la República que advierte sobre un desbalance financiero y retrasos en la entrega de bienes y recursos que las antiguas FARC debían aportar para la reparación de las víctimas en el marco del Acuerdo de Paz. Según el ente de control, para 2026 solo habría COP 20.000 millones disponibles frente a una necesidad estimada de COP 121.858 millones, lo que representa un déficit significativo.

Pastor Alape exintegrante del último secretariado de las FARC, niega que haya existido un incumplimiento deliberado y se afirma que “cumplieron con la entrega de estos bienes” dentro de lo que fue posible entregar y documentar, con acompañamiento de la ONU y la SAE.

Fuentes cercanas al proceso, tanto del inventario de bienes como al de entrega de los mismos por parte de las antiguas FARC, explican que el informe de la Contraloría mezcla dos asuntos que deberían analizarse por separado. Por un lado, la insuficiencia de recursos para garantizar el cumplimiento de las primeras dos sentencias de la JEP, que se hace principalmente con recursos del Estado. Esto se da través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que paga indemnizaciones administrativas, atención psicosocial, medidas de rehabilitación y restitución. También con el Fondo para la Reparación a víctimas que se nutre de bienes entregados por las antiguas FARC o de bienes de la SAE y con recursos de cooperación internacional. En el otro lado, están los retrasos en la entrega de bienes que pertenecían a esa guerrilla.

🔴 Presentan resultados de estudio y conservación de pinturas rupestres en la Amazonia

A partir de este jueves 22 de enero y hasta el próximo sábado 24, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) presentará los resultados de un proyecto con el que ha buscado documentar la técnica de ejecución y el estado de conservación de las pinturas de dos paneles rupestres en la Serranía de La Lindosa, en la Amazonia.

Su objetivo, además de hacer un diagnóstico, ha sido realizar una intervención que constituya una base científica para la conservación de dichos paneles, establecer una estrategia de monitoreo y desarrollar diversas actividades para su socialización. La apuesta se ha llevado a cabo en el panel de las Dantas (polígono de Cerro Azul) y el panel Principal (polígono Raudal), ambos ubicados en San José del Guaviare.

🔴 El enviado especial de Donald Trump visita Rusia para hablar de la guerra en Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin al emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar el plan de paz estadounidense para Ucrania, teniendo en cuenta los últimos cambios introducidos por Kiev y sus aliados europeos.

🔴Aranceles de Ecuador: un golpe bilateral

Ecuador sorprendió este miércoles al anunciar un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, una decisión que el presidente Daniel Noboa justificó como “tasa de seguridad” ante la falta de cooperación en la frontera. Ecuador es el sexto socio comercial de Colombia y el segundo destino de sus exportaciones no minero‑energéticas, desde café hasta energía eléctrica.

El sector productivo reaccionó con alarma. La ANDI, Acoplásticos, la Cámara de Comercio Ecuatoriano Colombiana y el Comité Intergremial del Valle advirtieron que la medida contradice los acuerdos de la Comunidad Andina y encarece insumos básicos en ambos países. El ministro de Minas, Edwin Palma, calificó la decisión como “agresión económica” y recordó que Colombia sostuvo exportaciones de energía a Ecuador incluso en medio de su propia crisis hídrica. El resultado, dicen los gremios, es un pierde‑pierde para dos economías profundamente interconectadas.

🔴Termómetro de la economía estadounidense

Hoy se conocerá el dato del PIB de Estados Unidos correspondiente al tercer trimestre de 2025, clave para medir la solidez de la mayor economía del mundo. El antecedente inmediato muestra que en el segundo trimestre el PIB repuntó 3 % anualizado, tras la contracción de 0,5 % en los primeros tres meses del año, gracias al mayor gasto de los hogares y del gobierno, aunque con inversión fija debilitada.

🔴 Santa Fe es el primer campeón del FPC en 2026

Independiente Santa Fe se consagró campeón de la Superliga BetPlay 2026 tras vencer con autoridad 3-0 a Junior de Barranquilla en El Campín y cerrar la serie con un global de 4-1. En la noche bogotana, el equipo cardenal fue superior de principio a fin en la vuelta y confirmó su dominio con una actuación sólida, eficaz y sin fisuras en la final que abrió el calendario del fútbol profesional colombiano.

Tras el 1-1 en Barranquilla, Santa Fe necesitaba imponer condiciones desde el inicio, respaldado por su localía y por un arranque intenso. El equipo bogotano resolvió la serie con autoridad gracias a los goles de Ewil Murillo, quien abrió el marcador a los cuatro minutos en una salida rápida, y del que siempre aparece, Hugo Rodallega, que aumentó la ventaja con un potente tiro libre en el tiempo añadido del primer tiempo (45+2’). La cereza en el pastel la puso Nahuel Bustos, que hizo el tercero que cerró la goleada al 90+4.

Con la consagración de Santa Fe, el palmarés oficial de la Superliga en Colombia quedó actualizado de la siguiente manera: