El Despertador: atentados, costos del transporte de carga, ataques en Gaza y más

🔴 Ataque con explosivos en cerca a la base aérea Marco Fidel Suárez, en Valle del Cauca

Este jueves, 21 de agosto, en horas de la tarde se reportó una explosión en la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali (Valle del Cauca). Versiones preliminares apuntan a un posible atentado con un camión bomba en inmediaciones de la zona militar.

Según información de la Defensoría del Pueblo, en la zona se contempla la presencia de varios grupos armados, entre ellos, la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco. Asimismo, a través de ‘X’ el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el atentado es responsabilidad de estas disidencias.

El presidente Gustavo Petro, acompañado del ministro de Defensa, Pedro Sánchez; y de la cúpula militar, llegó a Cali, aproximadamente a las 7 de la noche, para liderar el consejo de seguridad que se realizará en esa ciudad tras el ataque.

🔴 Tras atentados, Petro dice que declarará como terroristas a Clan del Golfo y disidencias

El presidente Gustavo Petro aseguró que declarará al Clan del Golfo y a las disidencias de las FARC, Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia, como organizaciones terroristas tras los recientes ataques en Cali contra la base aérea y contra un helicóptero de la Policía en Antioquia.

Así lo afirmó durante un acto de entrega de tierras en Valledupar. “He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ (conocidas como EMC) son la junta del narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá”.

Y agregó que pedirá una investigación a la Corte Penal Internacional por hecho que demuestran que las disidencias al mando de Iván Mordisco e Iván Márquez, junto con el Clan del Golfo son “criminales de guerra, acuden al terror y son criminales contra la humanidad”.

La decisión del mandatario se da justo después de que se anunciaran los diálogos con el Clan del Golfo en Catar.

🔴 Costos del transporte de carga

Hoy el DANE publica el informe mensual de costos del transporte de carga por carretera, un índice que expone el peso de los peajes, la gasolina y los insumos en el movimiento de mercancías.

En junio, los costos subieron 8,59 % frente a junio de 2024, casi el doble de la inflación de ese mes (4,8 %). Un sobrecosto que, tarde o temprano, termina reflejado en lo que pagamos en la tienda o el supermercado

¿Vivienda nueva más barata?

Los precios de vivienda rara vez bajan, y menos en el segmento de vivienda nueva. Sin embargo, la variación en el primer trimestre del año fue de 3,46 % frente al mismo periodo del año pasado. La variación más alta en los últimos cuatro años.

Aun así, no está descartada una corrección en el segundo trimestre, condicionada a que se amplíe la oferta de proyectos y se reactive el crédito hipotecario. Hoy el DANE dará la pista definitiva.

🔴 Israel intensifica ataques en Gaza y convoca soldados en reserva

Israel ha intensificado sus ataques en la Franja de Gaza, concentrándose especialmente en el norte, donde se encuentra la ciudad de Gaza. Al mismo tiempo, el gobierno continúa con la movilización de decenas de miles de reservistas.