El Despertador: choque petrista, datos sobre tiempo libre, caso Miguel Uribe y más

🔴 Se desata “guerra” en el petrismo por la cabeza de lista al Senado

La senadora María José Pizarro respondió a Carolina Corcho, luego de que la exministra de salud dijera que buscará ser la cabeza de lista al senado del Pacto Histórico en 2026. Pizarro recordó los acuerdos suscritos entre los partidos de la coalición y por los que ella se bajó de la consulta presidencial finalizando diciembre. Sin embargo, Corcho señaló que quien espere liderar la bancada debe contar con el respaldo popular desde las urnas, y sacó a relucir sus más de 650.000 votos obtenidos en la contienda con Iván Cepeda. Otro que estaría en la pelea es Pedro Flórez, el senador más votado de la consulta del pasado domingo y quien no descartaría pelear por ese primer lugar. La puja tendrá que ser solucionada entre las partes mientras el presidente Gustavo Petro se encuentra en un nuevo viaje en el exterior. De persistir la puja, sería el propio mandatario quien intervenga para determinar la cara número uno del Senado en el Pacto.

🔴 La Fiscalía confirmó la captura de alias el Viejo, señalado por el asesinato de Miguel Uribe

El 27 de octubre de 2025, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, presuntamente implicado en el atentado que llevó a la muerte al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Alias el Viejo fue capturado en la vereda Brisas del Guejar, zona rural del municipio de Puerto Lleras (Meta), por miembros de la Policía Nacional. Según información del ente investigador, habría actuado como “intermediario” entre los determinadores y la organización criminal que ejecutó el atentado. En esa misma línea, Pérez Marroquín estaría por encima de Élder José Arteaga Hernández, alias Chipi, señalado como el presunto cerebro logístico del crimen. Con su detención, ya son nueve las personas capturadas por el homicidio de Uribe Turbay.

🔴 ¿En qué invierten su tiempo las y los colombianos?

Este martes 28 de octubre, se publicarán los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), que realiza el Departamento Nacional de Estadística (DANE). Esta publicación tiene el objetivo de evidenciar cómo las personas en el país distribuyen su tiempo en diferentes actividades (incluyendo trabajo y esparcimiento). La encuesta, que se publica de manera anual, mide tanto el trabajo remunerado como el no remunerado, incluyendo el trabajo doméstico, las labores de cuidado, el trabajo comunitario y el voluntariado, además del tiempo dedicado a actividades personales, sociales y de estudio. La encuesta de este martes estará enfocada en el periodo de tiempo delimitado entre octubre de 2024 y marzo de 2025 y será publicada a las dos de la tarde en la página oficial del DANE.

🔴 Trump se reunirá con la nueva primera ministra japonesa Sanae Takaichi en Tokio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá próximamente con la recién nombrada primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en la segunda escala de su gira asiática. El encuentro tendrá como centro las relaciones comerciales y la cooperación en materia de defensa entre Washington y Tokio, en un contexto marcado por crecientes tensiones en la región del Pacífico. Sanae Takaichi, conocida por su agenda nacionalista y su firme postura en seguridad, aprovechará la cita para afianzar la alianza bilateral y discutir sobre el reparto de los costos de la presencia militar estadounidense en Japón.

🔴 El informe que muestra cómo el cambio climático afecta la salud

Este martes, en horas de la noche, se publicará el informe The Lancet Countdown, que muestra el estrecho vínculo que hay entre el cambio climático y la salud de las personas. En esta ocasión, ese documento, que reunió a varios investigadores de América Latina, revelará datos que evidencian cómo, por ejemplo, las altas temperaturas están incidiendo en la salud de los habitantes de los países de la región. El documento es un llamado para que los Gobiernos tomen medidas urgentes, de cara a la COP30, que se llevará a cabo en un par de semanas en Brasil.

🔴 Congreso Bogotaniedad

Bogotá abre un espacio para replantear su identidad urbana. El martes 28 y miércoles 29 de octubre se llevará a cabo el Primer Congreso de la Bogotaneidad, organizado por la Secretaría Distrital de Gobierno en el Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, donde expertos, liderazgos sociales y ciudadanos dialogarán sobre la pertenencia, el cuidado colectivo y los comportamientos que transforman la ciudad. El evento será gratuito, contará con talleres, feria de innovación y conversaciones temáticas en torno a la mujer, la comunidad LGBTQI+, la sostenibilidad y el transporte, y busca que la ciudadanía no solo asista, sino participe activamente en la construcción de una Bogotá más incluyente y diversa.