El despertador: Colombia al Mundial, los F-16 de Maduro, U. Nacional y más

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Colombia es Mundial

Luego de la goleada 3-0 sobre Bolivia, la selección de Colombia aseguró su clasificación al Mundial de 2026. La Tricolor representará a Sudamérica en la cita mundialista junto a Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Paraguay.

En la última fecha, Venezuela y Perú pelearán por el cupo al repechaje intercontinental. El próximo partido de Colombia será el martes 9 de septiembre, precisamente frente a la Vinotinto en Maturín.

🔴 Etapa reina de la Vuelta a España 2025

El temible ascenso al Alto de L´Angliru (Asturias) marca el desenlace este viernes de la decimotercera etapa de la Vuelta ciclista a España, con inicio en la localidad cántabra de Cabezón de la Sal y 202,7 kilómetros de recorrido. Esta será la etapa reina de la ronda ibérica, en la que el mejor colombiano en la general es Egan Bernal, undécimo.

🔴 Pacto Histórico radicó tutela contra el CNE para acelerar la decisión sobre su fusión

El Pacto Histórico le quiere poner el acelerador a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la fusión en un solo partido. Tras haber anunciado un plantón este viernes para instar al órgano para que tome decisiones, fue radicada una tutela por parte de todas las colectividades que integrarían esa agrupación política.

Los accionantes de la tutela son Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica, Colombia Humana, Partido Comunista Colombiano y Progresistas, la recién creada colectividad por la escisión del Mais. Allí, se pide el amparo a “los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, los cuales [consideran] fueron vulnerados por la referida entidad”. Con ella, se le daría al CNE 30 días para tomar una decisión.

🔴 ¿Cómo está la seguridad en Cali a dos semanas del atentado terrorista?

En un consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, junto a la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder, las autoridades nacionales y regionales evaluaron los avances de la Operación Sultana tras el atentado terrorista registrado el 21 de agosto en la capital del Valle.

Durante la reunión, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que los ataques en Cali tienen como origen la financiación derivada de los cultivos ilícitos en el suroccidente del país. Sánchez anunció que se trabaja en un plan conjunto para declarar a Jamundí como zona libre de cultivos de uso ilegal.

Este plan se daría a través de la articulación entre la Gobernación, encargada del programa de sustitución, y la Fuerza Pública, que busca controlar el ingreso de insumos químicos utilizados en la producción de pasta base de coca. El ministro también confirmó que en los próximos días llegarán a Cali 70 militares especializados y vehículos blindados que reforzarán la seguridad en los corredores viales del departamento.

🔴 Maduro manda dos F-16 a sobrevolar barcos de EE. UU.

El régimen de Venezuela mando dos aviones caza de combate F-16 a sobrevolar el barco destructor que Estados Unidos mantiene en el Caribe.

Caracas hizo una “demostración de fuerza”, como la calificaron militares estadounidenses citados por CBS, medio estadounidense que reveló la noticia este jueves. Los barcos, según la Casa Blanca, están desplegados en la región para combatir el terrorismo y el narcotráfico.

Hasta el momento se desconoce la respuesta de la misión estadounidense.

La ofensiva estadounidense en la región dejó esta misma semana la destrucción de una embarcación proveniente de Venezuela que, según Donald Trump, llevaba “terroristas del Tren de Aragua” y drogas, que presuntamente irían hacia Estados Unidos.

🔴 Lo que viene para la rectoría de la Universidad Nacional

Tras la sentencia del Consejo de Estado que determinó la legalidad de la designación de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional, sigue pendiente otra decisión clave: el alto tribunal debe pronunciarse sobre una acción judicial que definirá si se mantiene o se anula el nombramiento del actual rector, Leopoldo Múnera.

Mientras tanto, Múnera llamó a la comunidad universitaria a mantener un debate pacífico y a no suspender las actividades académicas.

🔴 Feria de empleo para población migrante en Bogotá

Con el objetivo ce cerrar la brecha laboral para la población migrante en Bogotá, este viernes 5 de septiembre se llevará a cabo una feria laboral en el sur de Bogotá.

Durante la jornada los asistentes podrán acceder a asesorías para potenciar sus hojas de vida, charlas de orientación laboral y cursos gratuitos acordes a su perfil y experiencia, además de aplicar a varias vacantes disponibles.

La jornada se realizará de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el auditorio dos de las instalaciones de la alcaldía local de Usme.